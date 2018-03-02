自由廣場》美國反制中國威脅台灣

◎ 張旭成

儘管北京駐美大使館用盡各種招數遊說和施壓美國參議員，反對他們通過「台灣旅行法」，參議院仍與眾院一樣無異議通過。北京決策或許受到在台灣親共學者和媒體的誤導，以為參議院不可能通過此一友台法案，還可能寄望川普會幫北京「把關」，但他們的一廂情願將大失所望。

川普政府國安團隊對歐巴馬、小布希、柯林頓等前任的討好及姑息中國政策有許多批評，並明言新政府不會守舊而是要創新，展現「美國優先」理念與原則。最明顯的是去年十二月十八日川普發表了反制中國的「國家安全戰略」。該報告認定中共政權是美國國家安全的主要威脅和敵人，透過「經濟侵略」，擴張勢力與影響力，挑戰美國在亞太和全球領導地位，企圖取而代之。該報告並強調美對台的安全承諾。

美國劍及履及，倡議「印太策略」建立制中聯盟，活用中國戰國時代的「合縱策略」，聯合日、印、澳圍堵新崛起的中共霸權，重視台灣為戰略夥伴。從今年一月開始，美已根據其對中國的「三○一調查」，對從中國進口的太陽能電池及模組、大型洗衣機等課徵重稅，對中國企業購併美國企業設置更嚴厲的標準和審查機制，不惜發動全面貿易戰。

川普對北京不滿其來有自。他與習近平幾次面對面及電話交談，敦促習以實際行動約束北韓「去核」及削減對美貿易三七五○億美元的鉅額順差，習都一味敷衍，只有口惠，讓川普忍無可忍，而決心顛覆美─中關係。

習近平終於恍然大悟對美誤判事態嚴重，緊急採取「救火」措施。二月上旬中國國務委員楊潔篪奉派到華府交涉，與美國國務卿提勒森舉行雙邊會議，抗議對美台關係提升不滿，但楊潔篪救火無功而返。

在北京，習近平和將出任國家副主席的王岐山都會見親近川普的美國大使布蘭斯塔德，希望扭轉美中對抗及緩和貿易戰。習並派出政治局委員、即將擔任國務院副總理的劉鶴，到華府遊說，以挽救中美關係與緩和中美貿易戰危機。

北京祭出卅一條「惠民措施」利誘台灣人民。其背後是因為施壓和「武統」策略失敗，引起台灣人民的強烈反感，也引起美方反彈，通過《二○一八年國防授權法》、《台灣旅行法》提升美台防衛合作及外交關係，以反制中共對台灣的武力威脅。

在剛結束的平昌冬奧，南韓總統文在寅以靈活手段促成北韓的參與及推動兩韓的和解，完全排除了北京的介入。國際社會本來認為中國是影響朝鮮半島的大咖，但北京卻被邊緣化了，可說是大國外交的另一挫敗。

（作者為前國安會副秘書長）