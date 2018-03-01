自由廣場》一樣衝撞立法院 不一樣的格局

◎ 張國財

二○一四年三月十八日晚上，清大人文社會學系學生陳為廷、清大社會研究所碩士生魏揚分別率人從濟南路側門外衝入立法院，台大政治系研究生林飛帆則帶領一群學生由青島東路翻牆進入立法院，前後歷時廿四天的「太陽花學運」於焉轟轟烈烈拉開序幕。

二○一八年二月廿七日，反年金改革與軍人反年改團體聚集立法院外抗議，並號召群眾衝撞立法院。清晨五時五十分闖入立法院，部分成員打破議場大樓玻璃窗，一退役上校（藍天行動聯盟秘書長）因徒手攀爬立法院議事處大樓外牆不慎失足，由高處摔落，目前在加護病房。

太陽花學運的主訴求是「反對黑箱服貿」，挺身而出的學生，不是為一己之私發聲，而是為公眾利益吶喊！反年改團體無視年金黑洞已入不敷出、破產迫在眉睫，仍為捍衛個人既得利益在頑強抗爭。同樣是衝撞立法院，太陽花學運的大公無私、反年改團體的大私無公，格局高下立判。

再談社會觀感。太陽花學運不但引起台灣社會各界的共鳴、聲援，連美國CNN、日本NHK、半島電視台等也都關注、報導。三三○反服貿凱道集結行動，更有破天荒的五十萬男女老幼現身力挺！無疑的，太陽花學運深受國內與國際社會的肯定！

而反年改相關團體的抗爭行動，號召來、號召去，動員來、動員去，就只剩些老面孔在相互取暖，有看到社會其它階層與年齡層的民眾出面響應嗎？尤其退將吳斯懷們這些高階反軍人年改者，一雙手向台灣納稅人拿錢，一雙腳跑到中國天安門廣場參加解放軍閱兵典禮，一張嘴在唱中國國歌義勇軍進行曲、喊國軍、共軍都是中國軍，有何社會觀感可言？

太陽花學運已打完漂亮的一仗，也將在台灣的民主運動史上留下永恆的一頁——它不但成功擋下「黑箱服貿」，其蝴蝶效應也讓中國國民黨這個黑金老店在二○一四年九合一地方選舉與二○一六年總統與立委選舉吃下空前大敗仗，還讓初試啼聲的時代力量以第三大黨之姿挺進國會。相較之下，反年改團體的抗爭行動，除了留下「吃相難看」的身影，能／會給社會什麼正面影響？

（作者為台灣教授協會前副秘書長，新竹教育大學退休副教授）