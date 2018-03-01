自由廣場》（金恒煒專欄）王清峰、慶啟人們的「狗屁」

新科監委陳師孟的頭號虎頭鍘，砍向二○○九年司法院炮製的司法馬戲鬧劇。那一天，司法院三長率領院長以下參加院部聯合慶祝大會，激情演出的是張安箴、鄧巧羚等的手銬大戲；報導說一位扁案檢察官也是演員。據當時在場法官的描述：「張檢是刻意做出猥瑣表情」，「台下一片笑聲」，而院長賴英照卻「沒有生氣」。

無論大卡司的出品人是否賴英照，堂堂司法院長絕對責無旁貸。張檢的直屬長官檢察總長陳聰明好像蒙在鼓裡，是法務部長王清峰越級下令檢察長林玉玲策劃，林下包給主任檢察官慶啟人；慶啟人據說是「導演、編劇」，但不敢承認，撇清說：「沒有劇本，沒有台詞。」真的嗎？那為什麼又坦承有兩次彩排？張安箴自清說不是她編、她導的，馬上打臉慶啟人。不過張檢即使是「奉命行事」，也難逃「平庸的邪惡」之罪與罰。

這齣醜劇到底誰出品、誰製作、誰主推、誰編、誰導、誰主角、誰配角、誰有責誰無責？陳監委透過調查、約談，不怕沒有真相。有趣的是，陳監委甫宣布，黨國司法人員雞飛狗跳的回應只能用「不通不通」形容；難怪陳監委痛斥為「狗屁」！

王清峰的「狗屁」有二：一是承認大秀「不妥」；二是祭出憲法「言論自由」當盾牌。扯淡到不行！豈止「不妥」，美國《紐約時報》、《經濟學人》都專文撻伐，孔傑榮則公開痛斥；丟臉丟到全世界了。至於拿「言論自由」遮羞，更無稽。難道不知道「法官不語」？法官（包括檢察官）與媒體工作者相反，一個是言論無限大，一個是言論無限小，甚至言論不自由。「法官倫理規範」第十七條明定：「法官對一個繫屬中或即將繫屬之案件，不得公開發表『可能』（此二字吃緊）影響裁判或程序正義之言論」；第十八條，嚴禁法官參與有損司法正直形象的活動。「法官法」第十八條也明文禁止法官有損及職位「尊嚴」與「信任」的活動；第十九條，制止法官有「不當言行」。請問王清峰，法官真的有言論自由嗎？

對照慶啟人的兩個硬拗，比狗屁還不如。慶啟人的邪詞／遁詞也有二：一是「不畏強權」云云。陳水扁已成為馬統的落水狗，慶某等扮演的是「打落水狗」角色，哪有畏不畏可言？更可恥的說法：「陳水扁貪污罪是靠證據定罪，不是靠行動劇定罪」云云。問題是，行動劇公演時，陳水扁案——用慶某的話——不過「已起訴、在審理」，換句話說，是處在「無罪」狀況。按「檢察官倫理規範」第九條：「應嚴守罪刑法定及無罪推論原則」，而且應謹言慎行，維護其職位榮譽及尊嚴（第五條）。更不可因「種族」、「政治」而有歧視或不當之差別待遇（第六條）。

慶啟人等的司法大秀，與越方如等特偵組一字排開誓師：「扁案辦不出就下台」，是一正一暗的孿生宣告。用形象語言表述，就是黨化法官用自己肉身當成武器，一舉殲滅台灣人總統；結果轟垮司法院。至於會不會倒在王清峰等人身上？就看陳監委與監察院了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）