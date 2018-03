自由廣場》美國的台灣論述 越來越清晰

◎ 黃天麟

美國國務院亞太助卿提名人董雲裳在國會任命聽證會上表示,台灣不是一個主權獨立國家,不承認中華民國(ROC)是美國有官方關係的國家,我們的政策是不在美國政府網站顯示中華民國國旗。台灣的藍媒認為過去有中華民國國旗,新網站國旗消失是台美關係之倒退。其實不然,應該解釋是美國的台灣論述越來越清晰。

一九七九年一月一日中(ROC)美斷交,當美國不承認中華民國時,代表中華民國的中華民國國旗在官方網站應即消失。且到現在為止中華民國仍主張領土包括蒙古、中國與台灣,若美國官方網站留著代表中華民國的國旗,外界可以解釋美國亦認知台灣是那國旗所代表的中國的一部分。

台美關係起於一九七九年中美斷交。繼之而來的是基於台灣關係法上的台美關係。台灣關係法是美國國內法,隱藏在該法背後,對外不明示的立法根基是依舊金山和約「台灣不是中國的一部分」,是主權歸屬未定的國土,因為不是中國的,所以沒有干預中國內政之問題,亦未侵犯中國主權,台灣的將來,依和約美國有發言與決定權。開始美國政府對外的台灣論述相當模糊不清,因台灣關係法故意避開了台灣主權地位問題,又因中(PRC)美建交時美國認知「acknowledge」中國立場的「台灣是中國的一部分」。到底美國是否承認台灣是中國一部分成為待解的「模糊」。

二○○七年三月陳總統以「台灣」名義向聯合國提出加入聯合國申請,聯合國秘書長潘基文以「聯大二七五八號決議」認定台灣為中國一部分,退回台灣申請案,引發爭議。美、日、加、澳、紐等國紛紛提出異議,由於美國之壓力,潘基文終於認錯同意聯合國不再使用「Taiwan is a part of China」,台美、美中關係獲得進一步釐清,即「Taiwan is not a part of China」,加強了美國「台灣關係法」之立法基礎。

至此,美國的「一中政策」與中國的「一中原則」已顯然有所區隔。「一中政策」之前冠上「我們的」「our one China policy」逐步成為美國官員們談話、聲明的用詞。

二○一七年二月九日川普與習近平通了四十五分鐘電話,接著白宮公布:「川普應習近平要求同意信守我們(our)的一個中國政策。」「台灣不是中國一部分」的美國官方立場更加明確。代表中國、蒙古、台灣的中華民國國旗在美國官方網站就成為一種邏輯上的矛盾。基此,美國政府把它拿掉是對的。

美國的台灣論述越來越清晰,即「台灣就是台灣」,不是中國的一部分,更不是涵蓋蒙古、中國、台灣的中華民國。

(作者為國策顧問,曾任第一銀行總經理、董事長)