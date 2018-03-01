◎ 張舒婷

當前「中國白蟻」在台灣氾濫的程度，令人怵目驚心。

由於馬英九執政八年間企圖「化獨漸統」，將台灣納入「一中市場」內，於是縱容中國肆意對台灣施展其所謂的「白蟻政策」，也就是藉由資本、人員的大量滲透，來蛀蝕台灣政治社會結構。

尤其令人憂心的是，中國近年來意圖控制、取代台灣的半導體產業。例如紫光集團二○一五年試圖投資入股台灣封測廠，受阻後去年起改以繞道參股的策略，入股台灣封測廠在中國子公司。近日又有媒體報導「神秘台元科技園區 中資潛伏大本營？」指出該園區由於入駐不須經過核准，引來大量中國廠商隱匿其間，部分甚至未在台灣立案，或者以「銷售」之名行法令所不許可的「研發」之實，並竊取半導體技術。

相較之下，我們看到美國在二月初阻止了中國企業收購美國半導體測試公司、芝加哥證券交易所；也看到法國總統馬克宏宣示將立法以遏止中國企業繼續大肆收購法國農地、德國總理梅克爾數度公開表示歐洲各國必須警覺中資入侵的問題。

基進黨一向主張，台灣須強化揭露企業境外資金來源的機制，修訂相關投資法律重新界定中資，並嚴格防堵中資進入台灣的敏感科技產業，且要定期、公開揭露中國對台工作的資訊，進一步要修訂陽光法案，避免與中國有利益關係的政治人物參政。蔡英文總統就任時既然宣示要「維持現狀」，那麼維持宜於「維持現狀」的環境，就是必須承擔的責任。

（作者為諮商與工商心理系學生，基進黨台北黨部執行委員）