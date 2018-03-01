自由廣場》積極嚇阻習近平的軍事冒險

◎ 黃世澤

習近平為了鞏固自己的權力，恢復國家主席終身制。這表面看來不關台灣人的事，實際不然。習近平沒有毛澤東和鄧小平的威望下恢復終身制，必定受到很大的挑戰。他要建立自己的威望，去使他搞終身制變得合情合理，唯一方法便是發動戰爭，而對台發動「統一戰爭」，更有很大機會成為習近平的選項，因為只有他成功入侵台灣，他的成就才可能超越毛澤東和鄧小平，令他擁有的絕對權力站得住腳。

亦由於這背景，台灣人應該在軍事上有所準備，而不能視習近平恢復終身制當成純粹像袁世凱洪憲稱帝一類的政治鬧劇。而年輕人儘管不情願也好，可能要有恢復兵役制的心理準備，而且在軍事訓練上要有打硬仗的準備。

雖然台灣軍隊由於國家體制畸形的問題，保留相當多威權色彩，但兵役制本身，很可能是維護民主和主權所必須。瑞士肯定是歐洲數一數二的民主國家，凡事訴諸公投而聞名。但瑞士男士擁槍之多，也是聞名歐洲，這不是瑞士人愛像美國人般濫用槍械，而是瑞士男士都擁有一把由政府配給的槍械，用來練靶用的，男子要時刻保持槍械運用水平在專業程度，因為瑞士的中立是靠武裝來維持，任何國家入侵瑞士結果都只有被打出去。瑞士的山勢再加上男士都服兵役的勇悍安排，所以當年希特勒縱使有入侵瑞士計畫，都未有付諸實行。如希特勒入侵瑞士，恐怕納粹德國更早完蛋，因為會遭到比蘇聯更糟的軍事失敗。

台灣軍隊體制一定要改革，而在習近平很可能做出軍事冒險下，年輕人應該支持兵役制，或主動參與軍事訓練，為未來可能戰爭做準備。而除了持續向美國要求更多先進軍備外，亦應考慮仿效瑞士的作法，受過軍訓的軍人需要定期練靶訓練，確保一旦中國入侵可以隨時作戰，甚至有後備役軍人身分的人派發槍械和彈藥，令中國政府知道，他們一旦入侵台灣本島，很可能一登陸已經在巷弄被打得滿頭包，讓習近平知道，要為他的終身制立威不要找台灣當祭品，否則會付出沉重代價。

（作者為居德英籍時事評論員）