自由廣場》軍事迷談台灣避戰的抉擇

◎ 歐瑋群

近日來，從美軍太平洋司令部司令哈里斯上將在國會的聽證聲稱，「不接受中國武統台灣」，到美國ＣＳＩＳ智庫報告，中國將在台獨前先暗殺美國領導，就可發現修昔底德陷阱下的強權爭霸，台灣都擺脫不了被捲入的命運。因此，在大國博弈間如何抉擇，攸關小國的命運。

一般談到台灣國防，都是從防禦共軍攻台的角度出發。但如果換個角度看，假設台灣成了中國的領土，解放軍兵力如何配置，或可一探霸權消長。

空軍部分，由於西部平原的各大機場不再受導彈威脅，東部更因為地下化保護下，大量機隊將可安心布置在台灣。而面向太平洋的建安與佳山基地，就成了攻擊美日的「雙箭頭」，北方的沖繩，西南太平洋的關島，將飽受共軍強力威脅。

陸軍部分，以日軍在二戰時的估計，地面部隊只要二十萬（第十方面軍）就足以防禦台灣（當時美軍也考慮到這點沒有登陸），沒了導彈威脅及擁有密度高的防空網，地面部隊將保持大幅戰力，就算美日聯軍要登陸，也難如登天。

海軍部分，因為沒有導彈威脅，將東海艦隊跟南海艦隊各撥一部分進基隆跟左營港，北扼宮古水道，南扼巴士海峽，西南面又與海南島形成犄角之勢，美軍在南海行動將不見得有利。台灣海峽也因為成了內海水道，只要部署反艦飛彈，艦隊將被徹底封鎖通行。至於蘇澳港與花蓮港，將成核子潛艇進出太平洋的母港基地，扼住台海外日本的另外一條經濟水道。

由大國爭霸的觀點就可看出，為何中方非要台灣不可，而美軍也不願放棄台灣？中國沒有台灣，就沒有與美國一戰的本錢；美國若放棄台灣，就是美國時代結束的開始。

從戰略角度來看，中美間若爆發衝突，台灣作為美軍前進基地的可能性比較低，因為沖繩條件更適合，但前提是台灣不能落入中國之手。但就中方而言，台灣是艘最好的不沉航母，適合作為開戰前進的基地，一旦台島解放軍化，美軍西太平洋霸權也就結束了。

未來不論走向統或獨，台灣都是大國爭霸下的前緣，不過站在美方這邊，台灣捲入戰爭機率會比較小，因為共軍不敢輕啟戰端。但若站在中方那邊，因為台島前線化的概念，勝戰考量下共軍發動戰爭的意願就會大幅提高，相對台灣捲入戰爭機率會比較高。台灣該慎選自己的道路。

（作者為民間企業法務專員，台南市民）