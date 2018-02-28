社論─228給當下台灣的雙重啟示

台灣人民正在努力解構二二八，但少數人卻把捍衛既得利益當作保家衛國，不斷阻撓台灣的轉型正義，並致力於連結專制中國。二○一六以來，有些國家認同十分可疑的人，藉由年金改革的個人利益為發起點，想盡辦法動搖本土政權的執政基礎，加深民眾對小英政府的挫折感，其目標就是追求北京為核心的中國大一統。那些人，尤其是外來群體，不惜摜壓台灣的主流民意、本土菁英，以遂行台灣屬於中國的終極統一。在他們的思維深處， 二二八屠殺不是歷史罪惡，而是捍衛外來政權、追求同屬一中的必要之惡！

今年二二八前夕，對岸傳來習近平打破任期制的號角，台北則發生所謂的八百壯士衝撞立法院，拆獨派旗幟。陳抗者自己脫序造成的意外傷害，儼然被國民黨、統派退將等同為國犧牲來炒作。那些人，威權時代充當附隨人員，民主時代抗拒轉型正義、年金改革、追討黨產等，還將自己塑造成革命烈士，簡直是把台灣人民當作集體失憶的愚民。這種顛倒黑白的現象正好說明，歷史真相必須水落石出，轉型正義必須貫徹到底，徹底解構從二二八到白色恐怖的威權統治結構，讓當年的幫閑幫兇接受轉型正義洗禮。

不過，一年一度的二二八紀念日到來，不免令人想到將近兩年來的轉型正義，似乎有點對黨國附隨仁慈、對轉型正義殘忍。軍公教年金改革的民意基礎，早已表現在二○一六選舉結果，然而，執行的蛋頭學官急事緩辦，優柔寡斷，迷信社會對話，拉長戰線的結果，反年改團體得以時間換取空間，搞出後來遍地開花的陳抗活動，社會為之不安。而公教年金改革，又與軍人年金改革脫鉤，所謂的八百壯士更加積非成是，繼續下去真不知小英政府一根蠟燭要幾頭燒。同樣令人費解的是，附隨組織婦聯會的處置，內政部、黨產會出之以簽訂行政契約的便宜行事，以婦聯會捐款來私了轉型正義。結果，行政契約落空，卻發生婦聯會資料遭搬空銷毀疑雲，未來的正義真不知道要如何轉型。小英政府的蛋頭學官，至今還不了解黨國附隨盤根錯節，轉型正義未見其利，卻被冠上政治迫害的標籤，這對主流民意的囑託不能不說是一種失落。

二二八屠殺之後，將近五十年之久，台灣人民失去話語權，祖父母的恐懼至今仍為「皇民後裔」的恥辱印記。二二八還沒成為歷史，到現在矛盾都還沒有完全解開，加害群體仍傲視被害群體。二○○○至二○○八，阿扁政府掉以輕心，沒有力行轉型正義、歷史清理，遂令未改黨國本色的馬英九班師回朝，演出八年的台灣主權驚魂記。殷鑒不遠，小英政府絕對不容重蹈覆轍，把轉型正義、歷史清理搞成七折八扣，自失清除黨國殘餘的正當性。萬一轉型正義半途擱淺，有感政績又不符人民期待，加上北京窮台買台繞台擾台的敵意作為，假使台灣的政治時鐘又撥回二○○八，還有再一次的二○一六翻轉機會嗎？台灣的民主，擋得住北京外力與台灣內應的內外夾擊嗎？

七十年來，二二八的真相益加浮顯，重塑了台灣人民的精神與認同，加害者與元凶也終將站上歷史的審判台。唯，外來群體的優越感，至今未除。在對岸，另有一個虎視眈眈想要取代國民黨充當新的外來政權的黨國，尚未君臨台灣便已高高在上傲視台灣，已然在台灣上空形成不同型態的二二八陰影。為了併吞台灣這塊領土，這個黨國將不惜無差別地消滅台灣人民的意志，有別於七十年前國民黨主要是對台灣菁英下手，一九八九的六四屠殺就是一記警鐘。因為，久一點的西藏，近一點的香港，在在說明北京黨國要的只是領土，不在乎在土地上生活的人民，遑論人民的信仰、價值與意志。於是，二二八，過去的應該平復，未來的必須杜絕，成了這個政治符號給當下台灣的雙重啟示。