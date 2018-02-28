自由廣場》請高雄承接來自京都的友誼

◎ 洪正

一百年前，日本人從京都賞楓名所「高雄」（Takao）借取漢字替代「打狗」之名，讓高雄跟「京都市高雄山」自此有了相同地名的羈絆。在上禮拜，日本京都右京區官員來訪高雄鼓山區，表達在二○二○年，即為打狗更名高雄百年紀念，京都市長門川大作先生提案能在京都高雄與台灣高雄兩地分設紀念碑，以紀念這段由地名所牽串起的緣份。然而，對於京都友人的提議，高市府可能尚未知悉而有正面回應，甚是可惜。理當拿出主動與積極態度，讓此一情誼見證能在二○二○年兌現與落實。

事實上，由名稱所牽串起的日本京都與台灣高雄之百年羈絆紀念碑，不僅有助於城市外交與友誼深化，對於觀光更是助益。以荷蘭萊登城區為例，有一碑石紀念一九三三年二月二十七日晚間被當成德國柏林國會縱火案兇嫌─荷蘭萊登出身的年輕工人范德盧貝（Marinus van der Lubbe）。當年，希特勒藉口此縱火案乃是國家危機，而展開後續鬥爭直至納粹專政。那把二二七開始燒到二二八凌晨的大火，宛如歐洲版的「二二八事件」，改寫了德國以至整個歐洲的歷史進程。

這塊由當年德國國會建物的石塊所造的紀念碑，只是整個紀念碑的三分之一，另一塊在德國柏林，還有一塊則坐落在范德盧貝被關押與處死的德東萊比錫。三個紀念碑，拼湊出「德國國會大廈縱火案」主角的一生故事。造訪過其中一塊紀念碑後，很容易埋下未來造訪第二與第三塊紀念碑的念頭。同樣地，若高雄與京都能夠互設紀念碑，不也是類似此種由故事的不同端點所構成，並且成為一組完整紀念碑的方式？

筆者認為，讓「高雄」的身世從閱讀兩地臻至完滿，不僅能滿足訪客最需要的故事與期待感，更能藉此深化台灣的國際友誼！

（作者為基進黨高雄黨部執行長，高雄市民）