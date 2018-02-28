自由廣場》已呈極限徵兆的民進黨

◎ 田台仁

日本明治維新前，幕末有志人士，如坂本龍馬、西鄉隆盛、大久保利通等對德川體制抱著徹底翻轉的決心。他們認知：延續幕府體制完全無法讓日本現代化。所以一旦幕府被迫交出政權後，立刻著手從根改造政府機器。每天所思考的，就是還剩下那些舊體制需要捨棄更新，而不是把新人放置在德川體制上。

這取向讓明治維新能徹底脫亞入歐，不流於形式。從孔儒科舉轉換為歐美現代文明；從僅製造武士刀，變身製造現代機械槍砲。僅二十六年間，新國力讓日本在一八九四年就有能力向大清發動甲午戰爭。即使二戰戰敗後，還是可以用最快速度站起來，成為全球七大工業國的唯一亞洲邦國。

相對的，民進黨建黨至今也超過三十年了。這三十年間，到底民進黨針對舊體制，完成啥根本翻轉？橫行台灣七十年的中華ＫＭＴ體制仍文風不動。坦白說，民進黨人的思考灌滿國民黨體制概念，垃圾進，垃圾出，無法超越國民黨既定思考框架。

要先有新橋才能把舊橋拆掉。單憑舊橋修修補補，永遠無法發揮效能。小英掌政以來，似乎沒有思考過：以另外一個嶄新平行的體制，讓國府體制逐漸消失。

以國防為例，由黃埔族系所掌控，信奉的意識形態是「為中華而戰」，不是「為人民與土地」而戰！這種狀況下，若沒用建新橋，所謂的國防將完全是白搭！雖然原住民的戰力與能力，在軍中的卓越表現是有目共睹，但原住民籍軍官進不了核心指揮體系。倘若能建立新橋（「為人民與土地」而戰），即使當下國防有明顯罩門，仍可藉由各種方式來提升軍隊向心力。

又如檢審司法改革，部長的思考樣態不自覺地服膺國民黨法價值體系，叫改革如何進行？其餘內閣與公權機器也一樣：既然概念以掌權為最大目的，在詭譎的國際情勢下自然採不得罪相關大國為最優先，導致行事固然謹慎小心，卻忽略可大刀闊斧開拓新橋的機遇。

建造新橋需要平行思考。然而當下的執政團隊卻被綑綁在：唱改革→拚當選→既掌權→延舊制→唱改革→拚當選→既掌權→延舊制…的循環。這就是民進黨施政的極限！

只有建立新體制，才能進行真正如明治維新般的大改革。

（作者為經濟學人，部落格：https://ajin2050.blogspot.ca/）