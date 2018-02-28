自由廣場》《林保華專欄》習特勒萬歲？台灣怎麼辦？

中共十九屆三中全會提出修憲建議為習近平終身制鋪路。海內外一片罵聲，我卻非常高興，恨不得放鞭炮。因為「習特勒」終於現形了。去年十九大前我逛重慶南路一書店，簡體字那一層居然出現以「希特勒」命名的四種新書。可見有些人已覺察到這將是熱門話題。這像文革後期中國出版威廉．夏伊勒的《第三帝國的興亡─納粹德國史》，雖是內部出版，我沒有資格看，然而還是千方百計借看，堅定決裂之心。

把習近平視為「好人」的川普總統，面對新的「超級火箭人」，應該百感交集；川普敢於支持以色列定都耶路撒冷，那麼面對這位本世紀的習特勒，他又該如何？做張伯倫還是丘吉爾？

面對習特勒的崛起，台灣可能成為捷克的蘇台德地區，還是波蘭？如果列強向習特勒妥協，台灣就成為蘇台德被中國吞併；如果成為波蘭，也可能有暫時亡國之痛，不少人會關進集中營，然而因為列強的參戰，最後是新台灣的浴火重生。

中共在宣佈修憲前夕，起訴鄧小平的外孫女婿吳小暉。吳的安邦集團有它的問題，然而此舉一箭三鵰：一是與廢除終身制的鄧小平決裂，二是震懾紅二代的其他利益集團不得輕舉妄動，三是繼續製造反貪假象為終身制取得民意支持。後續就讓我們欣賞三月的全國人大、政協兩會如何製造三呼萬歲的「一致通過」醜劇。

習近平此舉雖然是自殺性的，然而台灣還得認真面對。國民黨對此沒什麼反應，就如說他們「騙吃騙喝」一樣，對共產黨不敢說不。而蔡英文政府剛對有關台海兩邊的政府部門作出重大人事更動，應該不是收到情資而是巧合吧？但能否因應新局有待檢驗。

我關心媒體表現，因為對民眾有導向作用。台灣媒體，尤其是深入家庭的電視政論節目，一直在開展批判蔡政府的比賽，據報罵得越兇收視率越高，親中媒體這樣做不奇怪，但如果親台媒體也要趕超親中媒體，那還能叫親台嗎？親中媒體有的還把中國的修憲叫做習近平的「改革」，令人作嘔；不過親台媒體有些也只是虛晃一槍，繼續把現政府說的一無是處。

如果依靠罵人來提高收視率，台灣媒體為何不罵投共的國民黨，為何不罵台灣最大敵人的共產黨？有人說國民黨完蛋了，不用罵。即使真的如此，為何不罵共產黨？是利益共同體，還是沒有料而無從深入解析批判？不要以為留學外國就有國際觀，也不要以為身為中國民運人士就懂得共產黨。國民黨許多「匪情專家」哪裡去了？執政黨的中國事務部又做過什麼？台灣要獨立建國，過不了美國與中國的關卡，只能自身取暖，有的可能只是玩假的。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）