自由廣場》陳立誠vs.能源局 談務實

◎ 劉振乾

二月二十六日媒體報導：「對於離岸風電，前吉興工程董事長陳立誠在網媒投書批評，引起能源局罕見發布千字長文反駁，認為其引用數據不具代表性，只用十二天看整夏季狀況，立論偏頗且不公平。能源局認為發電的容量因數應該是十四％，而不是陳立誠所說的五％。」

容量因數（capacity factor），講白一點，就是相對於發電機組所能發出的電力，發電機能夠發出的實際電力。風力發電顧名思義，在沒有風的時候，就發不了電，因此要考慮的是「真正能靠得住的發電能力」，而不是如能源局所說的平均容量因數。在台電自己的估計，夏季風電的容量因數是六％。

也許用「欠債還錢」的觀念來解釋比較容易懂。某甲欠債十萬元，債主有權隨時討取。而某甲身上的款項最多時有十四萬元，最少時只有五萬元。如果碰到身上只有五萬元的時候被討債，就只能落得被債主拉去官府收押，等還出錢才能出獄。當夏季缺電時，如果又碰到老天爺不賜下足夠的風力，就不能用「十四％」了。

以愛爾蘭的風電為例說明。二○一四年一月一日到三十一日的供電情形，要應付變化劇烈（六十％到十％之間）的風力發電，要是沒有燃氣發電與進口電力的挹注，真是巧婦難為無米之炊（能源論壇二○一七年三月號第一○六頁）。

缺電是無法承受之痛，要企業安心投資，還是務實一點面對真正困境，在數字上變花樣，無濟於事。

（作者為台電退休工程師，台北市民）