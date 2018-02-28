自由廣場》陽明院長vs.台大校長 談榜樣

◎ 朱真一

近年來台大出了一連串，校長團隊的學術不正／研究造假的問題，像李前校長團隊的抄襲（盜用）案，楊前任牽涉研究論文造假案，遴選出準校長有利益衝突及抄襲（盜用）的問題。出版教條口號的「倫理守則」或上倫理課沒用。學生說拿紅包的教授教「醫學倫理」，或許教學術倫理的，是牽涉研究造假者。倫理委員會及誠信辦公室更像專為遮羞及包庇而設立（請看〈台大有自治的能力嗎？〉這篇文章）。

筆者在學生時遇到好老師的好身教，至今仍受用不盡。宋瑞樓教授說：「現在醫學生大概都必須上一門『醫學倫理』課程，我很反對。那只是嘴上說說而已，沒有多大的實際意義。重要的該是身教重於言教，看病時老師自己表現給學生的態度才是重要的。」指導我畢業論文的黃伯超教授，明知實習醫師繁忙，做不出可出版的實驗室研究，仍熱心指導及校正論文。

李鎮源教授非常謹嚴，陳榮基教授說：「李教授曾經為我校訂一篇論文，他親自到我的研究室，攤開論文，要我準備好reference中的論文，凡是cite他人論文的說法，他一定要逐字確認，有沒有引述錯誤，這種求真的精神，讓我印象深刻。」李、宋、黃教授的身教，都深深影響我一生。

壞身教也一樣影響深遠。學生時在台大醫院門診，看一位教授要說服病人到他家開刀，怪不得惡習難除。陳前校長於明知下，任命晚上偷偷摸摸開業的教授，當醫學院院長。對求權勢、財富及名利的後輩，壞榜樣不必開口指教，有樣可學。對壞榜樣的領導者，沒人敢批評，大家知道秋後會算帳。

不誠實、浮誇和造假的壞榜樣，常被提拔當領導人。陽明醫學院首任韓偉院長，講過類似的話，還說因為這些人「有辦法」，沒人願得罪下，放任、包庇，甚至可說鼓勵，壞身教傳承下去。韓院長發現陽明畢業生，假冒教授寫信推薦自己，立即開除及撤銷他們的畢業資格。台大前幾任校長的學術不正案，若有韓院長的嚴格及懲罰政策，就不會像現在，出現遴選準校長的問題。

總之，台大最需要有好身教的領導者，應嚴拒壞榜樣。

（作者為美國退休醫師）