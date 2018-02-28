自由廣場》「衛生紙管不好」是假議題

企業經理人看法

◎ 林尚榮

國際漿價上漲，衛生紙廠商反映成本的機制很簡單。產品差異化不大的商品，假設廠商Ａ漲、Ｂ不漲，Ａ可能就會流失客戶，因此，成本若能自行吸收，通常不輕易喊漲，以免價揚量縮，得不償失；等多數業者利潤受到衝擊了，大家會期待市占率最高的領導廠商帶頭，有時業界老二或老三也會忍不住先發動，其動機是希望老大也能跟進，因為如果前三大都不捧場，漲局就破了。至於漲幅，價量之間的矛盾，各家不敢離群太遠。這是成熟市場且市場集中度較高的產業運作習性，台灣的生活用紙也是。

政府要管，上述的市場機制管不了，也無法插手。凍漲，不可能，習大大來也鎮不了。去年中國紙業（市場集中度不如台灣、歐美），特別是紙箱用紙的暴漲暴跌，習近平也只能袖手旁觀。

二○一七，中國瓦楞紙最低價位出現在四月份，每噸二八八一元（人民幣），同比上漲十二％，最高的十月份，來到五六六二元，同比上漲一一九％。全國年均價四○七二元，比上一年度上漲五十一％。如果發生在台灣，難想像民怨會如何沸騰。

聯合行為也是假議題。能限制Ａ漲、Ｂ不漲嗎？原油要進口的台塑和中油，調價亦步亦趨，不就是家常便飯？原料上揚，只有衝擊幅度大小之別。公平會總要做做樣子，否則沒法交代。

缺貨也是假議題。兩家外商，金百利克拉克（美國）、金盛世紙業（印尼APP亞洲漿紙），就算正隆、永豐餘買不到木漿（根本不可能，台灣的需求佔全球份額多少？）也還有他們。

帶動物價上揚也是假議題。衛生紙是終端產品，不是原料。以餐飲業為例，衛生紙只是其原材料、瓦斯、水電的九牛一毛。農產品、工業產品、電子商務快遞商品等所需的紙箱，其原料（瓦楞原紙），過去幾次調漲，對物價的衝擊相當有限。再說，紙箱用紙的原料主要來源是廢紙，也與生活用紙不同。

衛生紙需求彈性低，今天多買，以後就會少買。股票炒作，也是假議題，媒體大肆報導搶紙的第一天，漲幅最大的公司早已退出生活用紙市場多年。

假議題上，一干人等各吹一把號。綜觀這兩日來的最大聚焦，明顯是想形塑政府的無能，因為連衛生紙都管不好；但換個角度，不就是因為看不到無能之事，只好拿擦屁股的事兒來大作文章。

（作者為上市公司高階主管）