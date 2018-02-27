鏗鏘集》化傷痕為勳章

二二八事件七十一年，在台北發生的查緝私菸引爆是在當年的二十七日這一天。事發之後，不可收拾。第二天起即引發全台的抗爭。以殖民統治形式據台的行政長官公署，在激烈事況中，一方面經由地方仕紳調解，另一方面向南京的蔣介石請兵。

軍隊來台後，在全台進行大屠殺，並搜捕許多地方仕紳，藉機殺害知識份子文化人社會精英。戰後台灣悲劇性的開端始於一九四五年終戰未獨立，接受國民黨中國據台統治，而一九四七年二二八是死滅的歷史印記，曾期待祖國，並慶祝過被光復的台灣，自此埋下無法癒合的傷口。

事件四十年後的二二八公義和平運動是由民間發起的，官方在十年後才在台灣人總統李登輝代表政府向受害人民道歉。中國國民黨蔣氏父子統治以戒嚴長期化壓制了台灣社會，但二二八事件猶如火山，蓄積的能量等待爆發，即為台灣獨立於中國之外的夢。

台灣人以「狗去豬來」比喻帝國日本和國民黨中國的殖民統治，挾持中國政權流亡來台，要台灣人一起「反共」、「反攻大陸」的中國國民黨從未真心面對二二八事件的歷史真相，尋求在錯誤的歷史罪責中反省，建立一個真正的民主化自由人共同體，只想鞏固黨國。即使二二八事件已在台灣人民抗爭運動中，成為國定紀念日。

昔日以「反共」之名實施長期戒嚴，今日在民主化、自由化成為主流政治價值，台灣國家重建可期之時，反而趨附仍以收服中華民國的國民黨中國為未竟之業的中華人民共和國。二二八的歷史夢魘成為當下台灣的陰影，並不因為有紀念日而消失。

經歷過日本殖民統治和國民黨中國類殖民統治，近現代台灣的歷史是在外來統治的烙印中發展的歷史。省思歷史、省思枷鎖的斷痕，主體性的追求和建構是重要的文化和政治課題。紀念二二八，生活在台灣對正常、健全國家有憧憬的人們，應努力將被殖民的傷痕化為新而獨立的勳章。流亡群落對新國家有夢的人們也應該跳脫「加害者」、「被害者」的角色，共同參與新的國家共同體建構，為自己戴上勳章。（作者李敏勇，詩人）