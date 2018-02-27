自由廣場》「完整高三下」的白日夢

◎ 鍾邦友

學測上週成績公布，不少學生陸續來請假，說是要到圖書館準備申請入學第二階段的考試與備審資料。我詫異問他們，今年申請的時程不是延後了嗎？教育部與大學端還說要還給高三生一個完整的下學期，怎麼仍得提前這麼早準備？

有學生說他通過某頂大的物理系第一階段機率很高，但這個系要再考數學及物理的筆試，所以除了這兩科以外，其他「不重要」的科目就不想上了，以免影響考試。

還有學生說申請入學的名額愈來愈多，錄取率也變高，一定要想辦法先過關，否則指考的好校系名額所剩無幾，根本毫無勝算，今年的時間又比較多，大家一定會準備更充分，愈慢起步的人就愈吃虧，而且誰會真的傻傻的等到最後一刻才準備？

聽完學生的分析，我也不得不認同他們的思考頗有「前瞻性」。現在第二階段的花招百出，說是學測的鑑別度不足，很多頂尖校系都得再加考相關學科能力，而像牙醫系得利用這段時間加強素描、雕塑，資工系要去惡補程式設計，語文類的更要想辦法拿到檢定成績，否則備審資料怎能上得了檯面，口試時也沒辦法從容應對教授五花八門的怪招，再多時間都不夠準備，誰不希望自己在第二階段的時候盡善盡美？

所以申請時程延後，不過是備考時間的拉長，補習班更可藉機大發利市的藉口，和高中課堂亂象的陣痛期更久罷了，所謂「完整的高三下」，我看就別做白日夢了吧！

（作者為高中教師，高雄市民）