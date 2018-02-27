自由廣場》特勤改革 元首有責

◎ 吳念慈

貴報刊出「維護元首安全 調派火力隨扈車」，提到維安單位除了恢復調派「火力隨扈車」隨行，還增設「機動護衛隊」，提高對於正副總統車隊之維安。筆者以為，台灣的元首安全維護工作確實需要增加其強度，然維安觀念與作為本身也有值得討論之處。

一，元首缺乏自身安維之觀念，讓維安工作人員疲於奔命。總統為展現親民愛民的一面，春節期間到各大廟宇發放紅包，或於年貨大街掃街與民眾握手拜年致意，這雖是政治人物都會做的事，然而，元首頻繁走入人群，維安人員難以適切檢查民眾攜帶物品，讓有心人士輕易接近，不僅自陷危難，更讓維安難度倍增。

其二，維安人員橫向聯繫不足，國安、憲兵及警察等各相關執勤機關，雖於事前會對現地之地形、地物進行了解，但是，或因部分機關本位主義甚重，或因彼此聯繫時間不足，致使偶有發生執勤當日，尚有需要改變部署之事，導致風險遽增。

本次春節期間總統發放紅包，發放過程中，時有民眾突然跑出來怒罵等情，因此，增加維安之強度與密度確有其必要性，更重要的是除了增加硬體設備或人力外，尚須設法提升總統對自身安危之意識與關注，並與維安單位密切配合，方能達到絕對完全的特種警衛最高目標。

（作者任職警察機關，雲林縣民）