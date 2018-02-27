自由廣場》快篩後建物補強，誰出錢？

◎ 賴建宏

○二○六花蓮震災隨著搜救與拆除工作逐次完成而暫入尾聲，對於建物倒塌的原因，究竟是土壤液化的地質因素、結構（軟）弱層設計問題、或是後續使用上未經專業評估而拆除結構的違規行為、還是單純的因為本次地震的地表加速度太大已超過建物結構設計的容受能力，這些疑問相信在調查後會有完整說明。

由土木技師公會歷經協助地震救災的感觸，先就地震防災而言，二○一六美濃地震及本次花蓮地震都有九二一地震之前完成的建築物倒塌而致災，雖然台灣在九二一地震之後已將建築結構物耐震設計、施工規範進行檢討與修訂，但目前仍存有為數極多的私有建物尚未完整評估更奢問補強進度。所幸近來政府將推動九二一地震前興建完成供公眾使用的私有建築物及非單一所有權的私有大樓需進行耐震結構的快篩，若經篩選後有結構安全疑慮須辦理耐震評估與必要的補強工作。

然而，快篩作業僅治標，後續的耐震評估甚至是補強才是治本。原因在於私有建築物補強費用面臨建築物所有權人的分擔，諸如結構弱層的建築物，其補強工作可能僅於該樓層範圍，對於其餘樓層結構可能無須補強，就此恐有補強費用應由全體所有權人分攤或是僅補強樓層所有權人分攤的爭執。因此，政策上可考量房屋稅減徵、補強經費挹注、低利貸款等方向進行，以減少與杜絕費用分攤爭議而延宕耐震補強的實質進展。

此外，因台灣位處地震頻繁帶，在面對地震時要學習與地震共存。具體而言可強化台灣震災教育與災民收容的細節，以震災教育而言，應時常給予震災自我保護的正確常識，而非事後諸葛的評論。對於受災民眾的收容與庇護，則應維持其生活隱私，而非一群人聚集於大通鋪的環境。因此在災民收容上可進一步思考用臨時性的紙板作為家戶間起居的分隔，維持暫失住所的人基本尊嚴。

震後要做的事，多點細緻與務實一定是好的。

（作者為土木技師公會理事／技師報總編輯）