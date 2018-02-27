自由廣場》廟宇預鑄vs.國際徵圖

◎ 呂清夫

台灣的速食文化無所不在，連蓋個廟都要速成，南投、屏東都有廠商使用模子灌出來的小廟，稱為預製廟宇，然後到現地組裝，引起美國之音(https://www.youtube.com/watch?v=cVO-7CueOW4)、BBC中文網等國際媒體的注意與報導。

大量生產可能是生意眼，可以本少利多，但是速成，細部處理就無法精緻。廠商過去用水泥預製了小廟的構件如龍柱、石獅之類，現在又進一步預製了一體成型、可移動的宗祠、土地廟之屬，由於量產，價格低廉，工時縮短，所以引人好奇。西方人雖然早就有了預製房子，但是很少看到教堂用大量生產方式來建造。

傳統廟宇都是木造或磚造建築，現在為了大量生產，就要使用水泥，所以土地廟便是這樣大量翻模出來的。至於外形則有如圓山飯店，明明是水泥建築，卻要仿古，模仿木造建築的屋頂，顯得假假的。說來每一種材料都各有特色，用一種材料去模仿另一種材料可以說是率由舊章的結果，有人說那是穿西裝戴瓜皮帽，可以說很滑稽。水泥的特色就在於它的造形可以天馬行空，不必蓋成火柴盒的樣子，卻可蓋出雪梨歌劇院，它的美麗屋頂便是預製之後搭上去的。作者Utzon也用預製的工法，在丹麥蓋了教堂，但沒有量產。

目前台灣廟中的雕刻常顯得有點呆滯，甚至千篇一律，可以看出是用模子灌出來的。不僅石雕變成水泥翻模而成，連原本磚砌的屋殼都用水泥灌出來，這樣可以省工，又可以大量生產。但一時被懷疑是否對神明不敬？為何會想到不敬呢？這應該是像祭神一樣，要嘛就拿出最好的祭品來獻祭，否則就會不成敬意。

其實土地廟原來是三塊石頭砌起來的，叫做「三粒石」，當初並非今天的樣子，以後是否非要維持現在的外形，也是個問題。難怪台中大河里的土地公廟要改弦更張，向全世界徵圖蓋新廟。但是徵圖而來的新廟與構件反而更適合預製，並與都市空間更為速配，提供了土地廟轉型的新方向。

（作者為輔仁大學應用美術研究所教授）