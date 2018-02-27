自由廣場》中華民國憲法允許習近平稱帝嗎？

◎ 秦靖

前總統馬英九出席新同盟會春節團拜，提到二○一五年他與中國國家主席習近平會面時，當面告訴習近平，九二共識就是「一中各表」，絕對不會表到「兩個中國」、「一中一台」或「台灣獨立」，因為這是中華民國憲法所不容許的。不過，憲法不排除「統一」這個選項，未訂定時間表，雙方應逐步營造統一的成熟條件。

筆者感嘆，中國官方從不承認有一中「各表」，馬英九卻用不合時宜的中華民國憲法框住台灣追求主權獨立的機會，言必稱中華民國的憲法是部統一的憲法，排除絕大多數民意認為台灣早已經是主權獨立國家的共識。不知馬英九是墨守法條、不知變通的法匠，還是骨子裡那大中國統一思想的血液遺毒在作祟？

不過，當中國共產黨正式提議修改中國憲法，廢除國家主席只能連任兩屆的任期限制，愛做多久就做多久，習近平「稱帝」就在眼前時，筆者想問馬前總統，中華民國是個民主政體，由民選代表制定法律、統治國家，主權在民；相較中國共產黨的專制獨裁，對比習近平爾後稱帝的統治模式，「恪遵」中華民國憲法的馬英九，還能裝傻地硬將台灣與中國兩個截然不同的政權綁在一起嗎？

中國帝制絕對扞格於中華民國的憲法，台灣正名制憲更是不得不走的路，更能讓那些刻意用憲法條文綁住台灣未來的政客、法匠無話可說！

（作者為教育工作者，台南市民）