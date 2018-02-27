自由廣場》當「習又任」成為台海的結構風險

◎ 施雅軒

在台灣政治黑笑話裡，有一則「蔣介石遇到孫中山」的故事，二○一八年二月二十五日新華社受權發布「中國共產黨中央委員會關於修改憲法部分內容的建議」，印證了「于右任」、「趙元任」現象，也將在二十一世紀的中國發生。

修憲建議文件來自一月二十六日「中國共產黨中央委員會」所提請，將在第十三屆全國人民代表大會第一次會議的審議內容，而建議當中最受全球矚目的，就是第十四條所對應的《中華人民共和國憲法》第七十九條第三款：「（中華人民共和國主席、副主席）連續任職不得超過兩屆」等文字的取消，也就是說，該修憲建議在全國人民代表大會通過後，國家主席將沒有任期的限制，雖然中國的政治結構是以黨領政，國家主席的職銜，還需要總書記的加持，才能內外一把抓，但以現今習近平一統江湖的氣勢，國家主席假如可以修憲沒有任期制，那總書記還會遠嗎？

如此，習又任將成為台海局勢新的結構風險，理由是台灣已經成為健全的民主國家，任何優秀的政治人物，都需要接受任期的制約而下野，因此在交棒的前後，會形成某種的權力空窗或是摸索階段，過去的中國兩任國家主席限制也是如此，如此掌權者在交接前後，會有一段對台業務的熟悉期，因此造成兩岸某種冷和平，以取得兵馬重整的調適。

如今中國的領導人若無限制任期，對台統戰將不需要緩衝空間，而民主選舉所產生的台灣總統，卻還是得定期面對交接時所形成的應變脆弱面，職位熟悉度將造成每四年或八年一次的結構傾斜，台灣的阿基里斯腱於焉產生。

為解決這個潛在的危機，台灣需要催生一套能夠跨越總統任期的中國白皮書，說明與中國短、中、長期戰略定位，讓各階層領導者面對未來的「習又任」，如何將台灣定錨於全世界。

（作者為高雄師範大學地理學系副教授）