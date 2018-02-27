自由廣場》（北社論壇）關於二二八的「鎮、暴」先後問題

◎ 陳儀深

二月廿五日藍天聯盟舉辦「二二八被遺忘的受難者追悼會」，國民黨前主席洪秀柱發言質疑二二八是政府濫殺無辜民眾嗎？是先鎮後暴還是先暴後鎮？像這樣自己舉辦展覽會、追悼會，比起去年那樣到別人的新書發表會暴力鬧場，畢竟是一種進步，但他們的論述到底是要加深或要彌平台灣社會的「對立和分化」，大有疑問。

首先，所謂「先鎮後暴」乃是當年美麗島軍法大審之前，陳若曦女士從美國攜回一封三十幾位著名知識份子聯名給蔣經國總統的信函時，談到美麗島事件是「未暴先鎮、鎮而後暴」，意指黨外人士並無叛亂企圖，而是當局反應過度。如今洪秀柱藉古諷今，意思是二二八先有民眾暴動然後有政府軍隊鎮壓，政府並沒有濫殺無辜。

關於二二八事件的原因，當年陳儀呈蔣的報告最津津樂道的，無非是日本奴化教育的遺毒、奸匪倭倀的煽動…蔣介石之所以立刻增兵來台，也是這樣相信。從而事後只有記功、升官，沒有一位軍政首長受到究責。相反的，民間菁英組成的「處理委員會」則認為，緝菸傷人事件只是導火線，「這次的事件完全是全省人民對於一年餘來之腐敗政治的不滿同時爆發的結果」，所以「整個台灣政府應負全部責任」。從這個立場看，南京政府當然不應派兵、當然應「撤職查辦」陳儀。如今，洪秀柱們就是與陳儀、蔣介石一鼻孔出氣：既然是對付暴民，鎮壓是應該的，政府沒甚麼責任問題、不要一再道歉！

個人認為，二二八事件之所以成為台獨運動的起源，屠殺多少人是其次的問題，主要是在「善後處理的態度」。即便是當時的監察委員丘念台，也知道問題嚴重性，他在五月呈蔣的意見書建議：應把事件前派駐台省之軍警憲特首腦「於半月內全行內調…否則台事將不堪設想。」這才是自我反省、彌平傷痕的態度。可惜當時蔣反其道而行，還把高雄屠夫彭孟緝升任為台灣全省警備司令，彭孟緝在五○年代更是白色恐怖的兇手，都在為海外台獨運動添加薪火。

此外，洪秀柱、武之璋等人關切的外省公教人員受害問題，並非無人聞問，事實上一九四七年三月廿一日長官公署就已公布「各機關公教人員因二二八事件傷亡損失撫卹救濟辦法」，除了喪葬費醫藥費之外，連衣著（每套一萬元）、被褥（一套二萬元）都給補償，檔案歷歷，希望藍天聯盟也能展出這部分的事實才好。

（作者為中央研究院近代史研究所副研究員）