自由廣場》非原生紙漿 衛生紙漲價怪怪的

◎ 陳文卿

因為國際紙漿價格飆漲，國內的衛生紙業者以成本增加為由調漲售價，漲幅高達一成至三成。但大家是否有注意到，市售的衛生紙有兩大類，一是使用原生紙漿生產，另一則是使用回收紙，兩者成本不同，如果都同時喊漲，毫無道理。

目前雖然某市占率極高的國外廠商生產的都是使用原生紙漿，而其他品牌衛生紙雖也有使用原生紙漿的，但有很大部分是使用回收紙生產。主要是環保署為打造循環永續社會，鼓勵綠色生產、綠色消費，因此對於衛生用紙制訂有環保標章規格標準。符合國家標準（CNS 1091）之衛生紙產品，若全部使用回收紙，則可申請環保標章。而擦手紙產品若回收紙使用九十％以上，且原生紙漿為來自永續森林、有FSC森林標章證書者，也可申請環保標章。目前有多家品牌之衛生紙都已取得環保標章。因此，如果是取得環保標章的衛生紙，應是使用回收紙生產的，受國際紙漿價格影響應很小，所以不應該大幅漲價。

台灣是個資源極有限的國家，我們沒有條件過度浪費天然資源，而原生紙漿百分之百是進口的，運輸過程的碳足跡也很大，因此不符合環保要求。對於像衛生紙這種用完即丟棄的一次性用品，只要使用接觸時無影響健康之虞即可，沒道理一定要講求純白美觀而做過度的加工漂白，甚至非要使用所謂「處女紙漿」不可。

無論如何，衛生紙是日常生活中密切接觸到的東西，具指標性質，因此衛生紙漲價將可能連帶使物價上漲，政府不能輕忽。既然國際原物料上漲是我們無法控制的，因應之道唯有加強推動使用資源回收產品，除符合資源永續的環保目標外，也更具經濟效益。

（作者任職環保服務業，新竹市民）