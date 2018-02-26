自由廣場》真要打？評國一女生全面施打子宮頸癌疫苗

◎ 王麗惠

報載國一女生將全面施打子宮頸癌疫苗，並說（費用）每人省六千。

去年日本女學生施打，出現全身疼痛、發麻等副作用，後決定提起訴訟，希望藉此讓日本政府與藥廠負起責任，防止類似問題再度發生。不只日本，印度、美國、英國都有通報投訴案件，美國已有救濟案件成立。

個人認為，打不打子宮頸癌疫苗，應該留給家長與小孩自行選擇與決定。因為它不是傳染病，不會對人群造成困擾，政府不能打著為國民健康著想為理由，而硬性施打。就算不是硬性，家長同意書如果說NO，除了要簽切結書，可能還會引起人際間不必要的隔閡與不解。這樣算不算妨害國民身體自主權？

另外，疫苗有一定的效期，過了，就沒有保護作用，又要再打？有個疫苗悖論說，反覆施打的人，反而比未施打的人，更容易暴露在該疫苗意欲保護的疾病的危險裡。

再者，如果施打了子宮頸癌疫苗，又施打了其他的疫苗，比方流感，疫苗跟疫苗之間，對不同病毒的保護力是否會彼此消長，也是個考慮點。

這次新聞未言明疫苗是四合一，還是九合一；疫苗升級到九合一（九價），主要在去除病毒的外鞘合成，疫苗的濃度升高到二七○微克，比之前高出許多。用途在激發人體免疫反應，與自體免疫細胞競爭，濃度愈高、激發的免疫反應愈大。所以，之前的臨床實驗是如何？它的全成分是什麼？我們對化妝品尚且要求有全成分，更何況疫苗是藥品級的東西。身為國民有知的權利，消基會曾要求衛福部成立疫苗監控追蹤系統，至今似乎仍付之闕如，疫苗的情報仍不是公開透明。

這是個家長要關注的議題，國一的女生還是孩子，絕大多數還沒有性經驗（據調查有性經驗者三％）。如果最後仍決定要施打，請帶著清醒的頭腦，經過權衡考慮，覺得利多於弊才決定施打，而且應該取得小孩的認同。而不是規定說要施打就施打。

最後，如果打的是四合一（四價），代表疫苗的採購金額是十億；如果是九合一，則是十六億。計算基礎：四合一三劑一萬○五○○元，或九合一三劑一萬六二○○元。人數以這一梯國一女生粗估十萬人，還不包括稍長的女孩，或已成年的女性。代表相關疫苗的市場相當大？

（作者為自營商，成大企管系畢業）