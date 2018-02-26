自由廣場》（澄社評論）保衛自由市

◎ 黃居正

一九三九年九月一日，五十餘名但澤自由市郵局的員工與家屬，靠著幾支槍械抵抗入侵的德國裝甲部隊。十五小時後激戰結束，除了現場陣亡者，倖存員工都被俘虜至德國呂比克軍事法庭判處死刑槍決。史稱但澤市郵局保衛戰。這個位於波蘭境內的自由市，雖不被承認為獨立國家，但在凡爾賽和約的共識下，她擁有自己的憲法與議會，發行自己的鈔票與護照。為自由市勇敢犧牲的郵局員工多數是德裔，顯然對他們來說，同文同種不代表命運共同，民主自決要比一家親更為珍貴。

只想維持現狀的台灣，就像當年無法獨立、卻不屬於任何國家領土的但澤自由市。雖然中國受限於聯合國憲章與強行法，不能任意入侵台灣，然其窮兵黷武已遠超過納粹規模，加上台灣主體意識在重利與脅迫下日漸薄弱，保衛台灣不能再僅倚賴海峽中線，或連武器掉哪都找不到的國府傭兵，讓但澤市郵局員工甘願效死的民主制度與自由人權，也必須被升級至國際高度才行。

以與言論自由人權密切相關的資通基礎設施為例，中國新通過的網路安全法，之所以引發全球網商撻伐，部分甚至選擇脫離中國市場，是因為該法規定在中國營運的網商，除須積極提供國安與公安機關技術支持外，被認定涉及基礎設施者，尚需定期接受設備安全檢查。中國甚至要求網商須在中國境內儲存資料，不得以境外伺服器傳輸。這些設計的目的，都是為了便利中國藉實名制與國安名義監控網路言論，掌握個資動向，打擊反對力量，維穩專制統治。

資訊的流通自由，是判斷一個國家是否民主的基準要素。管制資通設施所涉及的言論自由保護，具有國際憲政主義的內涵，屬於超國界法，政府不應恣意干涉，這是進步的國際潮流。為了與中國區隔，台灣治理當局應採取與進步潮流一致的低度管轄原則，拒絕中國特色的資通安全管理法，讓網商願意以台灣為據點，繼續投資台灣，形成保護台灣的自由力量。

（作者為清華大學科技法律研究所教授）