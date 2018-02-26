自由廣場》（青年時評）這個民進黨，也要搞雙城論壇！

◎ 顏銘緯

民進黨的全民調黨內初選，在台南高雄搞得沸沸揚揚，已進入到扒糞肉搏戰的狀態，讓本土選民看得直搖頭。更令人注意的是，日前，參與高雄市長初選的趙天麟立委向中國伸出橄欖枝、以「開放之路」大做廣告，並倡議「高雄─深圳雙城論壇」深化兩岸交流。

姑不論民進黨二○一六年的全面執政，乃是得利於公民對馬英九一味以拚經濟為名、實踐兩岸市場一體化親中路線的質疑，民進黨立委為了討好親中選民以求在全民調中勝出，提出跟馬英九雷同的對中市場開放政策，令人難以置信。

事實上，中共統戰策略的靈活，往往可以在面臨退一步的局勢當中，找到前進兩步的施力點。當小英拿回中央政權之後，號稱不藍不綠的首都市長柯Ｐ馬上在台北上海雙城論壇中，以「兩岸一家親」奪取兩岸對話代理人的資格，這讓我們驚覺當國民黨已成為中國棄子、台灣中央政府也從西進轉南向之刻，直轄市及其看似不藍不綠的市長，便成為中共對台統戰破口的單位。

在趙天麟提出兩岸「高深論壇」的倡議後，讓我們再次確認中共正以「城市」繞過「中央」的統戰手法，以城市為單位各個擊破小英力抗一國兩制的防線。換言之，一旦台灣各城市首長紛紛成為「可被統戰」的對象之時，無異是把小英總統力抗「一國兩制」的防線開出以直轄市為單位的漏洞後門。

我們憂心，當民進黨黨內燒大錢的初選如火如荼的進行，一旦在中國有龐大利益的財團給予銀彈奧援，也就增加中共綁架民進黨候選人的機會，趙天麟的「高深論壇」倡議是否在此模式下出現我們不得而知，但我們能確信對當前仍無法有效降低對中依賴的台灣經濟體，絕對是致命的毒藥。趙天麟的「高深」，不過就是被唾棄的馬英九以拚經濟為名遂行親中路線的舊瓶新裝罷了。

（作者為中山大學社會系大四生、基進黨發言人）