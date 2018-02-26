自由廣場》不敢回應騙吃騙喝？

◎ 姚中原

日前中共解放軍少將朱成虎在接受媒體專訪，談到台海形勢時，以不屑的態度，痛批國民黨一些人士，來大陸說主張統一，那都是騙吃騙喝。以上嚴重的談話，卻未見到任何國民黨或泛藍人士敢出面給予反駁，令人感慨！

過去馬政府執政時期，一些國民黨籍的退休高官或退役將領，常不顧社會觀感，頻頻赴中國大陸交流，例如二○一○年四月，前總政戰部主任許歷農率廿三位退役將領（八位退役上將、八位退役中將、七位退役少將）前往北京訪問，受到時任中共軍委副主席徐才厚的設宴款待；同年五月，前陸軍總司令黃幸強亦曾帶領包括前國防大學校長夏瀛洲上將等一批退役將領共廿八人，前往南京與中共退役將領舉行高爾夫球敘。

然而，即使上述台灣高階退將，不惜掏心掏肺的和中共高層官員密集交流並把酒言歡，但人民解放軍在台海對岸的軍事部署及飛彈數量，卻從未改變與減少過；甚至過去十年，中國間諜在國內社會的活躍程度更為猖狂，而被美國學者稱為是台灣的「黑暗十年」。

總之，國內有許多遊走兩岸、尋求利益並自命為「不再反共」且欲致力於未來「中國統一」使命的國民黨及泛藍人士，在中共領導官員的眼中，根本就是一個被統戰棋子及被利用工具；換言之，當這些主張促統的台灣人士，不再有任何利用價值時，中共什麼事都做得出來、什麼話也都說得出口！

（作者為前國防部戰略規劃司簡任副處長、大學兼任教授）