自由廣場》管中閔不如楊宗緯

◎ 愚工

楊宗緯於二○○七年參加中視歌唱選秀節目「超級星光大道」第一屆比賽，歌聲陽剛而細膩，獨特辨識度的聲線飽含感情，每每打動聽眾，原本最被看好贏得冠軍，卻因隱瞞真實年齡參賽，爆發謊報年齡事件，引起社會廣大輿論關注，隨後，楊宗緯在節目中道歉，自動退賽以示負責，並接受台北地檢署給予緩起訴處分六十小時的勞役。

管中閔參加台大校長遴選，論學術、論經歷都是上品，但因隱瞞台哥大獨董的身分而引爆爭議，面對爭議，管中閔態度模糊，只以一句英文「I am fine」應對。

楊宗緯隱瞞實際年齡的原因不得而知，但他在被爆料後，沒有抱怨「陰謀論」，而是明快地向社會道歉，並且自動退賽以示負責，接受懲罰。如今，楊宗緯依然屹立歌壇，歌藝更加精進，深受聽眾喜愛。

管中閔隱瞞台哥大獨董身分的原因不得而知，但在事情曝光後，管中閔並沒有像楊宗緯一樣，明快地「向社會道歉，並且自動退賽以示負責」，而是任由「陰謀論」等等的爭議去發酵，造成社會紛擾，殊為遺憾。

拿不拿冠軍，都不影響楊宗緯的歌藝，但勇於承認錯誤，不怪罪別人爆料，讓楊宗緯在道德上加分；當不當台大校長，都不會減損管中閔在學術上的成就，但不願為自己隱瞞台哥大獨董身分的事情負責，則讓管中閔在道德上減分，而顯得其不如楊宗緯。

（作者為台商）

慣犯？

◎ 康有財

管中閔疑涉隱瞞台灣大獨董身分一事，拜網路資訊之便利，被網友挖出二○一四年五月時已經有新聞報導，他擔任中央銀行理事期間擁有美國籍，引發質疑。以GOOGLE搜尋，三立新聞在二○一四年五月廿五日報導提到：「被爆料擁有美國籍，被央行總裁彭淮南發現後要求離職。」「國發會緊急發出聲明稿，強調管中閔過去曾取得綠卡和美國公民權，但加入行政院前半年，在二○一一年就已經放棄，央行也同時消毒，管中閔並非被逼走，而是擔任理事期間自行請辭。」然而，重點卻是新聞最後一段：「藍委也不護航，畢竟早在二○○二年就在央行擔任理事，管中閔卻坦承在二○一一年進入行政院前才放棄美國籍，央行一年半任期如果真的擁有雙重國籍，不僅違法，恐怕也禁不起誠信考驗。」如果這則新聞無誤，那麼，管先生是否適合擔任台大校長，還真的讓人有些不一樣的思考了！

（作者現任教職，桃園市民）