自由共和國》許翔／山地戰隊的重要性

586旅官兵在武嶺基地進行CM21甲車動力測試。（圖：軍聞社提供）

◎許翔

近日寒流來襲，台灣各地高山都下起了大雪，國軍也利用難得的好時機在合歡山武嶺基地展開雪訓，並發布了相關的新聞稿，雖然部分網友不領情，有各種的批評如「說真的我不懂要訓練這幹嘛？就算老共真的打過來台灣，難道會挑玉山雪山據點先開始攻堅？」「雪地軍訓？這是以前的遺留項目，現在都不來真的，這些看來像表演，連顏色都搞不定，別的也不像。」但其實像雪訓這樣的操演，對於適合山地作戰的台灣是有必要的，更需確保有相關預算來改善或維護雪訓裝備及這類專業人員的培養。

台灣曾經有成立山地作戰旅的計畫，一九六三年蔣中正的明德專案，邀請德軍來台當軍事顧問，其中一項德軍的建議就是打造一支適合台灣山地作戰的部隊，因此原訂於一九七五年正式建立山地作戰旅，可惜種種原因未能完成。後來國軍的戰略偏向裝甲化、機動化，輕裝、步兵與小口徑的山地戰略逐漸被遺忘，直到二○○一年因應防衛固守的國防政策，第八六二特種作戰旅才加入各種的山地訓練。然而第八六二特種作戰旅本質是特戰部隊，台灣還是沒有一支專業的山地戰隊。

台灣的地形是相當適合山地作戰的，緊張的台海情勢也有準備山地作戰的必要，可以想像得到，若共軍犯台，山地丘陵是保衛台灣的最後一道防線，就算中共控制了城市，運用靈活的山地游擊戰將令共軍疲於奔命，最後放棄佔領台灣。事實上，山地戰的優勢就是以小單位和地形屏障來對抗龐大的敵人，美國在阿富汗就因為山地戰而吃了蓋達組織的苦頭，印度與越南也有利用山地戰迎擊中國的先例，一九六二年中印戰爭爆發，中國雖然先行取得軍事優勢，卻因補給困難、防守不易的因素而主動撤軍。一九七九年中越戰爭爆發，中國在四星期內就死傷二萬人，最後也是主動撤退，可見得山地戰對於防守方的優勢是十分巨大的。

國軍的人口結構特殊，每一千位十八至卅二歲的原住民中，有卅人簽志願役成為職業士兵，每一千位同年齡的其他族群青年，只有五人，山地戰正好可以利用原住民熟悉山區地形、擅長山地運動的特性發揮優勢。近年來台灣天災頻繁，颱風與地震不斷發生，國軍也肩負救災、重建等工作，山區因地勢脆弱往往成為重災區，若有熟悉山地的專精部隊，就能快速投入災區進行救援，把握黃金七十二小時拯救寶貴的生命。

綜觀各項因素分析，台灣建立山地作戰部隊是利大於弊的，輕巧的山地部隊不需要太多的人數，符合國軍小而美的政策，面對中共侵台也能堅守台灣，還能發揮國軍人口結構特性，也適合各種山區救難工作，成立山地作戰部隊是台灣軍事戰略轉型的新方向。