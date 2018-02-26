自由共和國》余杰／徐永明的無知者無畏

時代力量黨團總召徐永明。(資料照)

余杰／中國流亡作家

時代力量黨團總召徐永明接受《蘋果》直播節目《八方聊天室》專訪，被問到跟黨主席黃國昌的關係，徐永明打個比方說：「如果黃國昌是毛澤東的話，我扮演周恩來的角色。」這是糟得不能再糟的比喻了，以殺人魔王及其助手比喻時代力量第一號和第二號人物，難道時代力量的夢想是成為獨裁專制的共產黨嗎？

維基百科上有關徐永明的介紹是，美國密西根大學政治學博士、東吳大學政治學系教授，興趣包括政治行為、政黨與選舉、族群與地域政治、投票行為及比較政治等。如此看來，他算是史學大師余英時所說的「知識人」。然而，為什麼一名政治學博士和政治學教授會說出如此駭人聽聞的話呢？他難道不知道毛在周的配合之下，屠殺數千萬中國人，殺人之多超過希特勒和史達林而名列全球第一嗎？

若是在西方政壇，如此失言，恐怕只能鞠躬下台——一名歐洲政客，若說「黨魁是希特勒，我是戈林」；或者說「黨魁是史達林，我是莫洛托夫」；試想其結果會怎樣呢？必然輿論大譁、千夫所指。但在台灣，用了類似的比喻，大家卻視若無睹，若無其事。這個比喻真的比「黃國昌是蔣介石，我是陳誠」更糟糕，因為毛澤東比蔣介石壞一百倍，周恩來也比陳誠壞一百倍。

既然博士和教授不讀書，我只好向想當宰相的徐博士、徐教授、徐立委推薦兩篇文章：余英時寫的關於毛澤東的文章《打天下的光棍》和關於周恩來的文章《霸才無主始憐君》。後者中有一段內容發人深省：一九七八年，余英時在北京參觀「歷史博物館」，其中有一個展覽是說明周對毛怎樣無限忠誠和愛戴。展覽的文字說：毛在西柏坡時，有一次決定第二天到某一地方乘船，周則在當天晚上先到那隻船上，親自坐一坐毛明天要坐的椅子，看看有否舒適，是否安全。余英時感嘆說：「這正是孟子所謂『以妾婦之道事君』，哪裡有半點『宰相』的體統？」余英時遂賦詩闡明毛周之間的畸形關係：「化骨揚灰散作塵，一生伴虎有餘辛。……始信秀才能造反，更無宰相解安民。」

毛周之關係，比希特勒和戈林、史達林與莫洛托夫、蔣介石與陳誠之間遠為惡劣。毛對周不斷敲敲打打，不批准周動癌症手術，是對周致命的殺手。周則如履薄冰，在進手術室之前還高呼：「我是忠於毛主席的，我不是叛徒。」而毛沒有將周像劉少奇和林彪等「接班人」那樣批倒、批臭、批死，不是因為他憐惜周，而是因為周的行政幹才可為之所用。徐黃之關係，難道像毛周這樣變態嗎？即便徐永明願意做周恩來，「以妾婦之道事君」，黃國昌亦未必敢當毛澤東。

長期以來，台灣社會受儒家倫理主導，迷信博士和教授，每個父母都希望自己的孩子成為博士和教授，成為「學而優則仕」的「人上人」。然而，很多博士和教授偏偏缺乏常識、視野有限、過度自信、剛愎自用，一旦掌握權力，立即將國家往錯誤的方向引導。這是台灣社會最大的問題之一。