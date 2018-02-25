自由廣場》六龜高中 走自己的路

◎ 陳啟濃

高中學測成績放榜，六龜高中全校沒有學生四十級分以上，遭受社會議論批評，對於學校師長的用心，社會的眼光，非常無情且不公平。這樣的結果，也顯現出教育部高中社區化，在某些偏遠山區還是無法落實。

一九九九年九二一大地震，南投縣信義鄉信義國中，當時的校長在校園重建時，積極規劃要成立高中，卻得不到地方的認同，因為一來山區孩子喜歡往外面發展，而整個南投縣，成績優秀的學生，也一樣往台中市跑。這樣的情況，是偏遠地區的悲哀，更是造成城鄉落差的原因。因為教育代表地方的文化實力，教育無法繁盛，地方的整體發展是無法帶動起來。

當年的六龜國中有幸，在兩千年改制為完全中學，成為現今的六龜高中，但當時還是縣立高中，資源、條件、環境各方面，當然比不上國立高中。雖然後來縣市合併，成為高雄市立學校，但地處偏遠，當地成績優秀的學生，應該還是往市區送，留下來的，都是比較弱勢者。六龜高中師長，在這樣先天不利環境下，即使用盡心力，學生的成績還是很難起色，這是很難克服的困境。

對於六龜高中的困境，筆者認為只有二條路可走，這也是所有偏遠學校，可發展出的學校特色。走自己的路，發展體育、技能、藝術等特色，讓學生發展出自信心，沒必要強調學生的成績表現。另外就是只能走向私立化或實驗學校，讓民間的資源進來，打破公立學校的限制，因學校的自然環境優美，只要有教學特色，將吸引外地優秀學生入學，成為優質的自然資源特色高中。

（作者為水里國中校長）