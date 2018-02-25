自由廣場》台灣這個民主怪國

◎ 溫淑玲

以後殖民理論的觀點來建構台灣成為一個正常化國家是正確的。許多人會說已經是全球化的時代了，還在談民族國家的建構，實在是一種落後的思維。一些學者或文化專家因此引進後現代文化，顯示自己的進步性，還聲稱台灣已經進入後現代文化圈。但是，由於台灣從未形成一個真正的民族國家，所以，大談去中心化的後現代思維，只會使原本鬆散的社會結構與正在萌芽的民族認同，更趨崩解，導致整體台灣社會的文化虛無。台灣現在需要的絕對不是後現代思維，而是以後殖民理論的觀點來建構穩定的民族認同，強化成為一個正常化國家所需要的文化內涵。

台灣從來不曾建立一個正常化的國家，作為日本的殖民地，戰後並未像其他前殖民地般趕上民族自決的浪潮。國民黨的接收將台灣捲入國共內戰，發生有史以來造成最嚴重死傷的二二八事件，台灣菁英於一夕間消失殆盡。之後，國民黨被趕出中國，敗逃台灣，對台灣的短暫接收遂成為永久侵占。復又因韓戰爆發，使美國不得不支持蔣介石政權，非法侵占變合法統治。國民黨政權在全球最長戒嚴令的協助下，以暴力統治台灣，非法剝奪台灣人民的合法權益。雖然在一九九六年開始民選總統，看似已具有一個國家的實質內容，卻從來未曾被接受進入聯合國，原因何在？因為台灣從來就不是在正常程序下形成的國家，而是在跌跌撞撞過程中，慢慢地拼湊出國家的內容，有點像瑪莉．雪萊筆下的「科學怪人」，只具備國家的骨肉，卻缺乏一個正常國家的精神內涵。因此，作為一個國家，台灣可以說是不健全的，是一個「民主怪國」。

為使台灣成為一個正常國家，一定要充實台灣的文化內涵。那麼，要怎麼做呢？就是要建立穩定而強固的民族認同。台灣人因為長期處於被殖民狀態，以致民族認同混亂，因而自信嚴重缺乏，常常有嚴重的自卑情結。過去在中國經濟發展不如台灣的時候，我們看不起中國人，蔑視地稱呼他們「阿陸仔」。這幾年，中國經濟發展起來了，又羨慕兼崇拜地稱呼中國人「強國人」，這不是自卑情結的顯現嗎？這都是因為我們缺乏穩定而強固的台灣民族認同所產生的自信缺乏。有穩定認同的民族，一定會有強大的自信。當別人不如我們時，我們會有自信協助他們發展。當別人表現比我們優秀時，我們也會有自信學習他們的長處，迎頭趕上。因此，台灣要成為一個正常化的國家，一定要有深厚的文化內涵，那就是要建立穩固的民族認同。

（作者為南投縣民）