自由廣場》內閣改組狂想曲

◎ 張千舞

這次內閣改組，焦點在國防部、外交部、陸委會、國安會，閣揆直轄部會牽動較少，勞動部還是因為前部長健康因素而換手。看起來，主角是蔡總統，不是賴院長。

國安團隊改組，明顯是對美、對中工作的調整，考慮到台灣國安環境的變化，自然有其必要，希望新人有新政。不過，幾乎是同樣的面孔，大風吹到不同的位置，又不得不給人一種印象，那就是，不論蔡總統的政績、民調如何，國家大政她還是要一把抓。

不知道是主動或被動，賴院長這次未如外界預期大幅改組內閣，甚至連小幅改組也稱不上。行政院發言人徐國勇甚至說，賴院長本來就沒有內閣改組的想法！接任閣揆之初，為了人事安定、政策延續，大體沿用林全內閣班底，還勉強說得過去。現在已經漸入佳境了，民調支持度也維持穩定狀態，反而內閣改組不動如山，其中考量為何令人好奇。再加上，總統府秘書長，傳聞陳菊受敦請北上，但她本人的意願似乎還在掙扎。兩位黨內要角，似乎都表現出對這次改組保持距離的態度，這樣的觀察不知道合不合理？

姑且推論：蔡總統的擺譜，從賴神組閣到花媽入府，並不像是要「同享權力」，以「共治打拚」提振有感政績，反倒比較像是面對年底選舉，基於降低選舉結果的可能衝擊，要拉兩位要角來「分攤責任」。假使這種推理成立，蔡總統的幕僚也許已經有一個未來事件圖了，亦即，必須拆除年底選舉結果對爭取連任的障礙，不能讓「辜寬敏咒語」成真。於是，誠能黨內要角一起「分攤責任」，年底選舉過後也就無所謂的「換菜」問題了。

問題是，民進黨內可能有別種想法，只能「分攤責任」，無法「同享權力」，這樣的鴻門宴，恐怕不是每個要角都想參加。台南，高雄，民進黨初選血流成河。台北的內閣改組，表面上溫良恭儉讓，核心人物的內心戲，或許未來才清楚。目前為止，看不出門道的旁觀者只能看熱鬧。

（作者為退休教師）