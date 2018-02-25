自由廣場》軍人年改實現總統承諾

◎ 吳一忠

拜讀劉一德大作「軍人年金不怕破產？」個人有話要說。軍人年改方案仿效美軍退撫制度，服役滿二十年，所得替代率五十％起跳，多留一年，中將以下增加二點五％，上將為二％，服役滿四十年，所得替代率達一百％，目的是希望軍人「做得越久，領得越多」，繼續為國效命。但從現有制度來看，在精兵政策裁員下，幾乎都達不到四十年，能否留住菁英，令人質疑。

軍人年改茲事體大，為了制定長治久安的政策，經過協商妥協，國防部和退輔會於去年底設置諮詢窗口，由專人回答現役和退役的問題，草案內容也公告在國防部網站，接受相關意見，因此軍人年改方案，勢必經過審慎思考，絕非臨時決定。

樓地板三八九九○元，較原先三二一六○元增加，比公教人員來得優渥，看似提高了待遇，但十八趴在改革後，第一年就取消，比原先擬定十年後歸零還嚴苛，軍人並沒有佔到便宜。可想而知，軍人年改經過精算，將十八趴每年利息額度約為八十億元省下來，用來補貼樓地板的差額，十八趴廢除足以補貼財務缺口，基金將可延續運作，因此軍人年改破產之說，可說是無的放矢。

總統蔡英文二○一七年九月五日在「世界退伍軍人聯合會」中表示，台灣政府推動年金改革，要考慮到軍人的特殊性，獨立設計軍人的年金制度。又在二○一七年十一月廿四日軍中的莒光園地發表談話，強調軍人年金改革的重點，就是從優照顧國軍，不只讓軍人年金維持財務平衡，更重要的工作，是要確保軍隊的精良戰力。換言之，軍人年改只是實現蔡總統的承諾，何來「違背改革邏輯及民進黨長期所標榜的公平正義」？

（作者為榮民）