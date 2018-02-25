自由廣場》期待秀蓮姊做大事

◎ 施明雄

由於同是政治受難者的關係，更是家弟明德美麗島事件的同案，軍法大審時，我和大哥明正每天跟她大姊同坐一排聽審。筆者流亡加拿大時，她，呂秀蓮前副總統後來在紐約發起以「台灣名字加入聯合國」的大遊行，我也跟一大群多倫多台灣鄉親，特地包租長途巴士赴聯合國大廈參加盛會，也曾在幾次美東台灣人夏令會見過面。

二○○一年一月十五日家弟明德六十歲生日，好友在台北某大飯店替他慶生，秀蓮姊以副總統之尊，也撥冗參加，並且一桌一桌敬酒，當她看到我時，竟然還記得稱呼我：「施三哥」，令我十分意外，真佩服她的親和力和好的記憶，爾後，我在加拿大幾次過年都接到她的賀年卡。

四年前，看到她以當過副總統尊敬的經歷，出來跟顧立雄律師和柯文哲醫師拚民調，想競選台北市長，不禁欽佩她在政壇上持久堅忍的毅力，然而不知為何她的豐富人生履歷，以及承擔過縣長、副總統要職的政治行政經驗，卻無法蒙受台北市民的民調青睞，聲勢總是居低不高，遠遠落在政治素人柯文哲的後面，後來被柯拔得頭彩，但今年她熱誠公職的心又蠢蠢欲動。

對呂前副總統來說，雖說她年逾古稀，身體健壯，精神充沛，可是市長的職位，絕對沒有副總統工作的輕鬆愉快，每天繁重的事務和行程，以及面對議員們的質疑質詢甚至砲轟，年輕時受得了，年紀大了總是不大好受。

擁有那麼豐盛的資歷人脈，不一定要當什麼首長大官，才能施展心中的抱負吧，社會上還是有許多重要有意義的大事，等著您們這些退任下來的人才擔當；可以號召和領導志工們去做的事務， 譬如政治受難者和其後代就有窮苦潦倒的老弱等待照顧，還有繼續推動「台灣加入聯合國」的大事。

（作者為政治受難者）