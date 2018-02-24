社論》國家安全「外熱內冷」怪現象

美國智庫對台海情勢持續關心，戰略暨國際研究中心發表報告列舉了四大類十八種的強權可能突發行動，其中分析到在中國襲台前，還可能暗殺美國領袖。另有2049計畫研究所針對台海情勢舉辦的座談會上多位專家主張，川普政府應該宣示台海為國際公海，以阻嚇中國的侵略性行動。而哈德遜研究所舉行的研討會，多位專家認為中國片面宣布啟用M503航線違反國際法規，並指中國若要武力犯台，非常困難，代價極高。

在此之前，美國國會通過的二○一八國防授權法案，建議台美軍艦互訪停泊；眾議院通過，參議院正在審查的台灣旅行法案，鼓勵台美政府所有層級的交流。來台訪問的美國參議院「台灣連線」共同主席殷霍夫直言：他們看見這個重要區域處於威脅之中。隨團的美國參議院軍事委員會幕僚建議，台灣能更大膽地提出全面性軍售項目，但軍購項目以包裹方式採購，對台灣不見得有利，反而是單項採購較適合台灣。

這些發展無異印證紐約時報的報導：隨著中國加強施壓台灣，美國正在謹慎反制中國。一如川普去年底公布的首份國家安全戰略報告，將俄中視為戰略競爭對手，並根據「我們的一中政策」，維持與台灣的堅固關係，這其中包括「台灣關係法」下的對台承諾，要提供台灣合理防衛所需並嚇阻脅迫。事實上，這也跟中國在東海、台海、南海的軍力示威有關，尤其是對台灣的機艦擾台繞台、片面啟用M503航線等冒進行動。美國方面針對台灣安全的作為增加，一方面說明了台美關係漸入佳境，另一方面也要看到台海安全的隱憂，導致美國從政府到智庫都提高了對台灣安全的警戒。

正當來自美國政府與智庫的關切愈來愈頻繁之際，府院於昨日宣布進行內閣改組，特別是國安首長大幅變動，令人矚目。不過，除此之外，國內對自身安全處境的討論卻相對沉靜，或者更直白地說，缺乏應有的討論。朝野之間的政治攻防，針對年底的選舉布局，以及更瑣碎的內政爭議，抗拒改革的抗議活動，幾乎成為台灣的日常，政治人物與新聞媒體七嘴八舌，就是沒有嚴肅面對國家安全的陰影。特別是，知識社群對國家安全的討論，音量極其微弱。而改進空間最大的，非民意代表尤其是立法委員莫屬。許多立委疏忽自己帶動社會思考的示範作用，於是從經濟民生到國家安全，國會失去促成社會對話的作用。

日前海基會舉辦台商春節聯誼活動，蔡英文總統致詞表示：面對兩岸的新情勢，「我們始終堅持承諾不變、善意不變，不會走回頭路」；台灣一定會善盡對區域安全的責任，維持一個穩定、具一致性、可預測的兩岸關係；「相信兩岸的領導人都有責任和智慧，共同珍惜這樣得來不易的成果」。維護台海現狀，台灣責無旁貸，但在向對岸和平喊話的同時，也不能或忘提醒國人的危機意識，否則，對國家安全遭到中國進行式的威脅無感，前往中國投資、經商、求學、就業將更無風險意識，假使累積到可觀的資源與人員在中國，豈不是台灣自動奉送中國當「人質」？台灣的國家安全「外熱內冷」，中國豈不更加躍躍欲試？

春節前，被提名亞太助卿的董雲裳在聽證會表示：美國並不承認台灣是一個獨立國家，不承認中華民國是與美方有正式官方關係的國家，美國政策是不在官方網站上顯示中華民國國旗。董雲裳所言，便是「美國的一中政策」的當下內涵，我們必須務實以對，不必對內遮掩迴避。重要的是，找出美國的戰略作為與台灣定位的操作區間，朝野國人冷靜思考對話求取共識行動，確立一個符合二三五○萬人共同利益的方向，將我們的民主活力導引到這個目標。台灣能否成為正常國家，端看是否改採建設性的行動，還是沿襲內耗的慣性。就此而言，蔡總統向對岸和平喊話固有意義，讓國家安全成為社會對話的日常議題更屬迫切。