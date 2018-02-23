自由廣場》老屋改建 拉抬經濟

◎ 胡偉良

從現今國內的經濟環境來看，往後幾年的確看不到樂觀的景象，尤其中國一連串箝制我方經濟的措施紛沓而來，若我們再沒有一些突破、創新的作為，那麼經濟成長持續下修勢難避免。

從務實的角度來看，用推動老屋改建來提振經濟是最簡單、也是最有效的方法，只要措施得宜，既可以拉抬經濟，又可以藉此改善社會的居住安全、增加人民的居住幸福。尤其近年發生的地震災害，都讓人感受到我們今日所面臨的居住不安全風險。

都市更新在台灣已經推動一段相當長的時間，只是成效不彰、成果有限，若要探討原因，林林總總原因眾多，但是仍不脫：相關法律系統不佳和人性貪婪兩大主因。

法律系統不佳包括都更條例的本質瑕疵，像是：公共利益定義過於狹隘（過分拘泥於不特定人群、排除了防災的功能需求）、都更審議程序過於冗長、容積獎勵的不確定；另外，對人性的貪婪所衍生的釘子戶、既得利益等問題，在實務上也無法有效的排除。

就是因為台灣目前存在著太多危險又不健康的老屋，這些屋主有不少因為老屋不適居住，而需另覓新屋，衍生了市場上對房屋的需求，因此若能有效的推動老屋改建，那麼這種原來必須向外尋屋的需求得到了滿足，在房屋市場上換屋需求就會因而減少。另一方面，透過老屋改建，新蓋的房屋數量除了滿足原住戶的需求外，也因為容積獎勵措施，可以增加房屋供給，如此，一方面需求減少，另方面供給增加，一來一往之間，不僅不會助長房價，反而能有效的平抑房價，而國家的整體經濟發展也因為大量的老屋改建而得以提升，這才是一舉兩得的作法。

（作者為台北市、新北市老屋改建發展協會理事長）