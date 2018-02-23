自由廣場》台灣的清廉印象

◎ 徐仁輝

國際透明組織公布的二○一七年清廉印象指數，台灣在全球一八○個國家地區中排名第廿九名，較二○一六年進步兩名，屬於全球前六分之一的較優行列。此彰顯我國多年來民主轉型與廉政建設成果獲得肯定，但同時亦意謂仍有努力與進步的空間。

國際透明組織所引用的資料主要來自全球透視（GI）等八個著名機構；這些機構的評比資料，除了國際管理學院將台灣分數降一分外，其餘七家的給分皆進步或維持不變，此表示大多數機構對我們的表現皆持正面看法。

這些國際機構是如何進行評比呢？主要係針對外商與企業人士進行問卷調查，以及委託專家進行專業評估。問卷調查是受訪者主觀的感覺評分，非客觀的事實證據。因此除利害關係人的主觀評量外，尚需透過專家對各國的法令規章制度進行客觀的檢討，分析其反貪腐的周延性與有效性。

清廉印象指數的評比，透過共同的衡量基礎，兼主觀與客觀的衡量，可建立國際間相對性的評比分數與排名；促使各國政府有所警惕，改革其法規制度與加強行政、司法管理，社會與公民亦能因此重視反貪倡議行動，給予政府壓力。

清廉印象指數排名以企業人士為主要訪問對象，凸顯官商互動係孳生貪腐的溫床；台灣透明組織長期進行的民調亦顯示官商勾結特別值得關注。企業以賄賂民代或官員方式影響政府政策制定，獲得營業許可、政府補助或採購等貪腐案例層出不窮。因此政府應著力於防杜官商不當互動，如對於行受賄、政治獻金、利益衝突、採購倫理等加強規範。諾貝爾經濟學獎得主貝克（Becker）更疾呼去除貪腐問題根本之道，在於減少政府對於經濟的操控；因此政府應隨時檢討放寬管制，不僅可激化民間活力，更可減少貪污事件的發生。

我國廉政建設雖已推動多年，相關機構的協調合作仍有待加強，對於公務員的倫理準則與民眾的反貪腐教育，應多加重視，有效的防貪與反貪，期待明年有更佳的表現與名次。

（作者為台灣透明組織協會理事長）