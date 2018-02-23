自由廣場》「輕急診」是個假名詞

◎ 蕭勝明

貴報報導「醫師推動『24小時診所』 傳獲衛福部支持」，有意仿效新加坡，提供全天候看診服務。除了國情不同，看診收費天差地別，只怕存在理想現實之差距；更該重視的是台灣健保制度造成的急診濫用問題。

台灣大型醫院，長久以來多已設立「急診室」，由各科醫師輪值，廿四小時處理急症。術業有專攻，除了明顯的感冒、腸胃炎能當下處理，多半要聯絡病房相關專科的值班醫師協助，甚至只能待床等待門診時間再回診。

更糟的是，許多重大急症往往只以發燒、疼痛、頭暈…等等輕症徵候來表現。沒有相關疾病臨床經驗，各分科醫師極易有所閃失，沒能預先提防處置，等到發覺才徒呼負負。

是以現代先進國家，普遍設立急診專科，全科訓練，整體觀照，務求急重症在最早期預先設想因應，及早阻斷惡化。

為快速區分，急診引用修改戰爭發展而來的檢傷分類，從生命徵象判斷病患的急迫程度。一級為最嚴重，五級為最輕微。通常四至五級病患，門診處理即可，三級需要臨床醫師判斷。最需要急診的，是一、二級病患。

然而台灣健保空有「分級轉診」設計，從來沒實行。急診更無設限，只要「我覺得很急」就能掛號就診。專業醫療人員，甚至無權拒絕輕症掛號。加上健保給付不公，利用「總額預算」、「黑箱核刪」長期剋扣醫療人員勞資。醫糾濫訴橫行，將醫療人員當成免費提款機。

台灣就醫方便，大部分診所都可快速處置輕症病患。輕症更不必半夜或假日就診，「輕急診」實在是假名詞。

解決急診濫用，只要落實「分級轉診」，取消荒謬的「醫療總額分配」，歸還醫療人員應得的勞資與自主診察權就能做到。政府再不重視且修正方向，台灣醫療的未來，我不忍想像。

（作者為醫師）