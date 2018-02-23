自由廣場》路人甲 人氣旺

◎ 陳茂雄

今年春節期間，媒體界稱馬英九為人氣王，走春時受到群眾的歡迎，春聯也是大家搶。相對的，蔡英文發紅包時到處有人嗆，藍營媒體就在這方面做文章，他們認為以前大家對馬英九不滿意，現在有蔡英文成為對比，大家才珍惜馬英九，意指馬英九做得比蔡英文好。這完全是外行話，陳抗的對象當然是權力中心，離開權力中心的人在陳抗人士眼中只是路人甲。

至於馬英九人氣旺，不是代表他的民意支持度超過蔡英文，不然藍營何不推他投入二○二○年的總統大選，好解救中國國民黨瀕臨崩解的政情，果真如此，綠營恐怕連作夢都會偷笑。事實上台灣任何政治領袖，都會有忠誠的粉絲，做得再差都一樣。蔣介石是劊子手，他出殯時有很多民眾披麻帶孝參加路祭，這些都是平民，不是官場的作秀，他們將蔣介石當作神。

不要說台灣，連菲律賓都如此，馬可仕是貪腐大戶，一樣有很多粉絲，更庇蔭其家屬，其妻女在菲律賓投入選戰，都高票當選。馬英九有一些粉絲有甚麼希罕，它只代表台灣與菲律賓一樣，民主不成熟，有些人的心態還停留在獨裁年代，忘了自己才是國家的主人，反而扮演起「奴才」的角色。

獨裁政治的國家主人就是獨裁者，人民只不過是獨裁者的僕人，更嚴重的還扮演「奴才」的角色，在「奴才」的眼光中，「主人」永遠是對的。民主政治的國家主人就是人民，政治領袖只不過是公僕之一，國家主人需要時就用他，不需要時就淘汰。英國是先進的民主國家，在第二次世界大戰時邱吉爾是英國的偉人，可是戰後英國人還是遺棄他，邱吉爾反而表示「對政治領袖無情是偉大民族的標誌」。

台灣原來屬獨裁國家，人民是獨裁者的僕人，甚至於是「奴才」。由於江南案件，造成蔣家獨裁政權接班失敗，使台灣進入民主體制，台灣人由「僕人」身分變成「主人」，然而由於時間太短，有些人還不能適應，反而將具「公僕」身分的政治領袖當作「主人」，自己扮演「僕人」的角色，甚至於是「奴才」。

（作者為中山大學退休教授、台灣安全促進會會長）