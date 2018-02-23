自由廣場》籤詩與解籤

◎ 高士奇

每年農曆新年許多宮廟都會有抽國運籤的習慣。籤詩是一個關乎信仰的宗教行為，屬於宗教自由的範疇，但若被過度解讀而對民眾產生誤解，便喪失了籤詩的本意。

對於解籤而言，絕非直接看籤詩的吉凶好壞，而是應該考量自身的立場與籤詩案頭故事的關聯性來做討論。畢竟，籤詩是求籤者與神明的一個對話，神明透過籤詩來指點信眾，對於籤詩本身的吉凶只是說明現況與提點解決之道，因此不應過分執著於籤詩本身的吉凶。特別是在籤詩故事的內容上，是否有與當前狀況相符的情形，這也代表在求籤時務必將當前的難題說明清楚，才有可能得到指引的方向與解答。

對於解籤者來說，應拋開自身的好惡，單純的以籤詩所傳達的內容來解釋，並配合求籤者所問的問題來尋求解釋。最忌諱的便是順應求籤者本身已經有的解答來做解釋，或是從交談間已經探知求籤者較想要的答案，而從籤詩的字裡行間去迎合信眾，藉此滿足其心靈的慰藉。此種先射箭再畫靶的行為，自然不可能對籤詩作出正確解釋。

雖說如此，解籤者在進行解籤前，仍然要先對求籤者本身的問題與背景有一定的了解，才能切中問題完整解讀，因此解籤絕非一時半刻可以解答，而是應與信眾一起探討求解。而同樣一支籤詩可能會因為問的問題不同，而有不同的解釋，這代表感情的好籤對於做生意、求功名來說卻不一定是首選。但一般來說，無論是哪一支籤最重要的就是指點出路，有時不一定能直接告訴求籤者如何解決問題，卻能提醒需要留意之處，如小人陷害、或是財物損失，以及在詩詞中有時也會有字句可以透露事件解決與遭遇的方向以及時節，這都是籤詩中可以傳達的訊息。

對解籤者而言，即便是山窮水盡龍虎相交之籤，解籤者依然要能忠於籤詩原意，為信眾找到一條生路給予其希望與指引，從看似凶籤的故事寓意以及籤詩的詞句間，找到解決問題的方法，這才是解籤者應有的責任。

（作者為大學教師）