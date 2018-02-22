自由廣場》致掌管都市計畫大老爺們

◎ 楊勝德

震災後追究責任，直指建築師設計不當、監造不當，令人覺得偏頗。為何不探討影響設計之法令規章？再往上溯源，為何不探討都市計畫劃定與土地開發政策的失能與不當？

都市計畫在群集各方人馬互相角力之下，一期一期的編定、一區一區的重劃，將基本的農地變成建地，這不打緊，也將河灘地變成建地、將煤渣堆積地變成建地，還將邊坡地滑地區變成觀光遊憩地！這些所謂地質敏感地區，在二、三十年前有人會質疑嗎？有人會警告你嗎？不可能！相關資訊是三年前經過很大的阻力，才公布地質敏感區域地圖。

像花蓮地區，當年舊有河川地劃歸建地，增加巨大財富，皆大歡喜，但卻潛藏危機，強震來臨時可能爆發不可收拾的災難。

又如過往台北市「基隆河廢河道」開發建案，曾發生地下開挖安全支撐崩塌，打醒了所有的建管單位與開發單位，不得不更謹慎地實行開發行為，以避免可能的災難發生。有此個案經驗，在後續台北市「基隆河截彎取直」開發案回填沙土時就有經過「壓密」的動作，減低往後開發可能的地基下陷，申請建築許可也經過重重的把關審核。

花蓮地區的建築物，經過無數次地震的檢驗，該裂的都裂了，該倒的都倒了，經驗與時俱進，當人們起新厝時，都知道加強抗震的重要性。但是掌管都市計畫大老爺們，在公布計畫時，有否加註開發地區過往歷史地質變化？提示過往是河灘地的特殊地質？提供開發者對於「米崙斷層帶」應有基本資訊？建管單位有無針對這個河灘地議題、斷層帶議題，作審查核發建照的把關工作？

六十三年興建的統帥大樓、七十六年興建的雲翠大樓，能以當今一○七年較進步法條檢視嗎？

（作者為建築師，台北市民）