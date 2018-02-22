自由廣場》評邱太三的阿扁特赦論述

◎ 邱垂亮

法務部長邱太三接受《中央社》（2018.02.12）專訪，對前總統陳水扁（阿扁）特赦問題有所論述。邱太三認為，特赦毫無疑問是一個政治性考量，自己沒有什麼置喙的餘地，他只能從法律上關於赦免法的應用問題，提供意見。

他指出，就現行的赦免法來說，由於赦免是要赦免「罪」或「刑」，這代表要被赦免的人，一定要在判決確定之後，才有辦法考量特赦。

他說，有人建議可以先赦免判決定讞的案件，但部分還沒有定讞的判決，未來若被判有罪，「難道還要再赦一次？」

沒錯，阿扁特赦是政治問題，小英總統要面對、解決，邱太三不能置喙。有人說，邱太三有反扁情結，他的政治sense（敏感度）很差，被罵得臭頭，在此我不評論。我要說的是，他的法律素養很差，很狹窄，有偏見。

首先，阿扁被判有罪定讞，明顯有嚴重違背司法程序正義之處，因此，有法官認為那些判決自始無效。

第二，如美國、南韓，總統制國家的總統赦免權很大，有罪沒罪、定讞沒定讞的案件，總統都有權赦免。美國前總統福特特赦前總統尼克森，就是顯例。台灣的赦免法不合此常規，應修改。小英可快速修法，再特赦阿扁。

第三，如果還有案尚未有罪定讞，就不能特赦，因為阿扁還有多起未判決定讞的案件，又因為阿扁被保外就醫，這些案件目前都停審（凍結），停審還可能長期延長下去，那阿扁如長期（至死）繼續保外就醫（等同軟禁）、有案在身，那他就長期（至死）不能被特赦。如是司法論述，不是荒謬絕倫、什麼才是？

第四，邱太三說，有人建議可以先赦免判決定讞的案件，但部分還沒有定讞的判決，未來若被判有罪，「難道還要再赦一次？」他的意思是不行。為何不行？赦免法有規定總統不能多次特赦嗎？沒有，那就當然可行，判一次小英就特赦一次。何況，目前看來，還沒被判決定讞的案件中，大多數很可能被判無罪。

不管如何，阿扁受苦受難夠多了，政治、法律或人道考量都好，該還他自由了。小英應該立即特赦阿扁。

（作者為前國策顧問、澳洲昆士蘭大學教授）