自由廣場》澳洲公平工作法「遇中就軟」？

◎ 蕭蒼澤

報載不少台灣人到澳洲打工，卻因政治立場遭到打壓！而且已經有多起案例顯示，台灣人在中國人開的店工作，被問「台灣是不是屬於中國的？」若回答不是，就會立刻失去工作。澳洲政府雖然在《公平工作法（Fair Work Act 2009）》明文，雇主不能因政治立場、國家出身歧視求職者或員工，更不能因此開除人，但中國雇主照樣打壓台灣人。

按，所有在澳洲受僱的勞工都須遵守公平工作法的規範。條件與基本工資根據不同產業而有所不同，目前，澳洲國定基本工資為時薪十六．八七澳幣（約三百九十二台幣）。

另，公平的工作體系覆蓋了澳洲絕大多數工作場所，它涵蓋的法律，涉及勞工有權獲取的工資與工作待遇，例如排班等，以及勞工在工作中應當受到什麼樣的對待，例如解僱必須合乎法定事由。公平工作調查專員署（Fair Work Ombudsman）是澳洲政府機構，可幫助了解澳洲工作場所的相關法律，公平工作法如何保護勞工，受歧視者可向該機構申訴。我們希望該機構就上揭情形能發揮實質作用。

最後，希望也呼籲澳洲總工會（ＡＣＴＵ）經過四年的奮戰不懈，所終於獲得全面的勝利，為澳洲勞工創造一個公平、安全而尊嚴的勞動法制，能確實落實建構勞動生活品質的新願景，而不是讓澳洲公平工作法看到中國雇主或老闆就轉彎！

（作者為律師，台北市民）