自由廣場》讓柯文哲更瞧不起民進黨？

◎ 葉勝霖

先不論柯文哲政治傾向是墨綠、淺藍、淺紅，從近期柯氏對何謂「台灣價值」說得曖昧不清，歐洲行開口閉口暢談中華文化、中華台北，就是不太提台灣或中華民國，究是無心或故意混淆視聽？

依筆者觀察，就柯氏立場而言，他這麼說都是「穩賺不賠」。數十年來台灣在國際場合無論參與亞、奧會或ＷＨＯ、ＡＰＥＣ等組織，都只能以「中華台北」名稱與會，這是事實，故他何錯之有？至於他自降國格不談或不認為中華民國或台灣是個主權國家，更能擄獲中國歡心，連帶贏得國內紅、藍媒體寵愛，為自己累積政治資本。

柯氏曾自爆對毛澤東的仰慕幾近崇拜，後經證實他訪中國期間，曾由中共高幹辛旗親自陪同，造訪毛氏老巢延安。現今除中共黨員崇拜毛氏外，連多數中國人民皆知毛澤東禍害近代中國甚鉅，何以在自由民主國家成長的柯氏會有如此的極端思想？背後的錯綜複雜思維值得大家深思、警惕。

筆者在此忠告民進黨：一、柯文哲是可敬對手，但不是可以合作的政治盟友。二、盡速確定人選並積極備戰。三、不要以敗選思維做過多盤算，縱然決定禮讓而讓柯氏連任，也別肖想他會感恩圖報，反讓柯氏從骨子裡更瞧不起民進黨，就像共產黨從骨子裡瞧不起國民黨一樣。四、民進黨與柯文哲早晚終須攤牌一戰，今年即是最佳時機—除非二○二○年總統大選打算三度禮讓。

（作者為設計公司執行長，基隆市民）

鬼王決戰媽寶？

◎ 林尚文

年輕人支持柯文哲的多？

不少媒體都有這種說法，也煞有介事地引用所謂民調資料。然而，問題會不會是：年輕人不喜歡兩大黨，所以他們選擇柯文哲？如果有這個可能的話，那麼，如果台派推出非民進黨籍的台北市長參選人，幫小英守住首都地盤，與民進黨共創「雙贏」，這可能性有多高？

筆者用個具體的例子來說好了。既然時代力量在年輕族群中支持度很高，那麼，禮讓時代力量出馬戰柯文哲，例如林昶佐，夠年輕，非常獨，鬼王決戰媽寶，和柯文哲恰好成為各方面的對照組，和國民黨陣營更是顏色立可分辨，品牌形象鮮明，如何？

（作者為行銷業者，台北市民）