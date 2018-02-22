自由廣場》誰花最多時間在選舉？

◎ 黃惟冰

台北市長柯文哲近日表示，台灣花太多時間在選舉，應該把選舉的時間壓到最低，可以做市政的時間就會多一點，不然對市民不公平。固然，柯的此番說法不無道理，然而，諷刺的是，柯自己卻是所有縣市首長中，最早喊出要競選連任的人。

早在二○一六年十二月，當時柯文哲接受媒體訪問時便曾強調，將努力尋求連任。前後對照，套用柯今日的說法，他花在選舉的時間竟然直逼兩年，也未免太多了一點。

此外，令人不解的地方在於，柯文哲身為台北市長，理應把市政的推動做為首要業務，但柯又透過「雙城論壇」的持續舉辦，處心積慮地營造與北京眉來眼去的默契，更一再複誦習近平「兩岸一家親」的統戰箴言。試問，這與市政有何關聯？而台北市民又可曾從中獲得任何好處？

事實上，舉凡「公開透明」與「四年兩萬戶公共住宅」等柯文哲最重要的政見，經過三年多的執政下來，不是完全破功，就是進度有限。而上任之初曾經雷厲風行，誓言重整台北政商關係的「五大案」，更是雷聲大雨點小。除了大巨蛋的建物還留在原地日漸破敗以外，到底改變了什麼？

柯文哲的當選，曾經讓許多人相信「改變成真」，但轉眼新一次的選舉將至，回顧過去三年多的點點滴滴，真正被改變的，恐怕只有「素人」變「政客」。

（作者曾任智庫研究員，高雄市民）