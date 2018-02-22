自由廣場》〈金恒煒專欄〉管爺事件，誰政治化誰不？

開年第一天，挺管中閔區區百餘人而已，在凱道高呼「政治黑手退出校園」；好像以校園自主為念。但參加的指標性人物，包括前法務部長羅瑩雪、前農委會主委陳保基、前環保署長魏國彥及飛象過河的政大副校長王儷伶等，哪一個不是藍丁丁？遑論還有藍天行動聯盟、警校同學會、拔菜總部等顏色鮮明的團體，台大學生反而寥若晨星。

最有趣的是發起人周崇熙主導的「台大自主行動聯盟」了；也參加凱道遊行的退休教授黃光國，一句話就打出所謂「行動聯盟」的原形。黃是前「民主行動聯盟」的成員，他說：「民主行動聯盟旨在監督前總統陳水扁執政、主張兩岸統一，二○○八年馬英九當選總統後已解散」云云。原來從黃光國到周崇熙是一脈相承，逢綠必反、逢藍就捧，難怪曾志朗、龍應台都會鋌而走險，也難怪挺管隊伍充斥老藍女、老藍男的喧嘩。

游盈隆新書《笨蛋，問題在政治》，再推宕向內，更明白的論述句是：「笨蛋，什麼問題不是政治！」挺管派完全是政治，卻厚顏無恥地指反管派是政治！台大一向甘為政治附隨，一九六六年壓迫殷海光離開台大的決議場地在台大校長錢思亮校舍，參加的除校長、文學院長、教導長外，竟還有警總少將！（詳見拙作《面對獨裁》，頁三三四—三三六）一九七二年台大哲學系事件，軍方總政戰部主任王昇清洗校園師生。最近的一樁，即是所謂「中國好聲音」公然進出台大校園統戰的事件。至於台大歷任校長，公派的無論了，即使後來遴選的，哪一個不是黨國中人？尤其管中閔；被攻擊下台的楊畔池，最大「惡」行，大約是通過陳文成紀念碑了。

這次管爺事件，問題的核心是管中閔的論文有沒有違反學術倫理？其次，管中閔有沒有故意「自我隱匿」台哥大獨董高薪身分？其三，遴委台哥大副董蔡明興有沒有違背「利益衝突」原則？台大遴選會開會討論後回應教育部，確認管爺當選「毫無疑義」。問題是激辯了六、七小時之久，如之何可能「毫無」疑義？僅此一端，即知騙人，何況其他！

不管藍綠如何爭訟，要回到事件本質：遴選會有沒有枉法將事？台大有沒有輕縱管爺論文？包庇遴委？目前雙方針鋒相對，哪一方合乎程序正義？哪一方違反？略作分疏：①法律面。雙方基本上沒有否定教育部可依大學法做出聘否決定；一方壓迫教育部不問是非「速發聘」，另一方則主張回到校務會議，打開黑盒子，以昭公信。誰政治誰不是一看便知；②組成份子。一方是老藍男／女；一方全屬校內教授及學生。誰政治誰不是一看便知；③訴求面。一方完全置質疑於不顧，一方要檢視所有遴選文件及過程。誰政治誰不是一看便知。

當然，最後的關節在教育部。據報導，教育部已「七卡」遴委，且延宕管爺上任近一個月了。但教育部既沒有或無權檢查遴委所有文件及過程，那麼就交給校務會議罷！如果潘文忠破不了遴委的銅牆鐵壁，最後監委出手，潘文忠勢必陪葬。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）