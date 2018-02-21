自由廣場》警界談檢舉魔人

◎ 洪裕仁

報載為遏止檢舉達人（或稱正義魔人）瘋狂檢舉歪風，主管當局正研擬修正相關措施，犖犖大者如檢舉者須具名、只能舉發近七日內之違規案件等，筆者至表贊同。

警察工作內容甚為繁瑣，從交通維護戶口查察至護老護童排解糾紛無所不包，應付各類檢舉案件便屬箇中大宗，佔用警察時間很大比例。而舉發案類中泰半又是違規停車等情事，趕（拖吊）走一輛常有下一輛接續違規，既徒增民怨且浪費警力，實已屬停車規劃問題；另一方面，亦有正義魔人挾怨報復，肆無忌憚胡亂告發，因其毋庸負擔任何成本與責任。

以筆者服務於警察機關之親身見聞，同仁莫不殫精竭慮於根治此長久以來之老問題，例如有員警拜訪經常檢舉之民眾，表示可設連絡對口，一旦發現涉及違規可疑案件，能連繫對口迅速派員處理，免去繁文縟節之檢舉流程，卻遭悍拒！不禁令人懷疑類此檢舉達人是否具偏執症候群。

論者或主張若改為實名制且必要時應到案說明恐將影響檢舉意願，惟筆者倒認為此作法恰責以檢舉者須謹慎思考，不可再恣意妄斷地檢舉，並無不妥之處。

匿名制已在網路世界形成諸多問題，因此非極權之民主國家迭有施行實名制之呼籲。欲改善檢舉亂象而援引比照，以減輕員警負荷，並無不可。

古諺有云：「微罪不舉」，是否要讓員警受制於檢舉達人而疲於奔命，殊值深思。

（作者任職警察機關，高雄市民）