自由廣場》高雄輕軌命名問題

◎ 陳柏惟

高雄環狀輕軌二階工程正在進行，近日C15-C37站名也完成徵名，開始票選活動，但仔細一看，候選站名大有問題！就此指出三個顯而易見的缺失：一、轉乘站點命名邏輯混亂，二、缺乏對原住民族尊重，三、缺乏與地方連結。

第一，和其他軌道系統共站轉乘的站點，以同名或容易辨識為佳，但環狀線二階轉乘站的命名邏輯卻匪夷所思。例如台鐵「美術館車站」於捷運轉乘卻可能變成「馬卡青海」站；而重要轉乘點「凹子底站」也可能被命名為「愛河之心」等，將重蹈一階覆轍，明明同樣由高捷公司營運，但輕軌所有紅橘線轉乘站都和原站名不同，特別會讓觀光客困擾！

第二，高雄的原住民是馬卡道（Makatao）族人，因此高美館旁有馬卡道路，但這可不是「馬卡」與「道路」的合稱，然而站名候選中居然出現馬卡華安、馬卡青海等荒謬站名！去年原住民身分法修正後，新增「平埔原住民」身分別，並規定「平埔原住民之民族權利，另以法律定之。」這次忽略在地文化脈絡的粗糙徵名活動，恐將留下藐視原民的紀錄！

第三，或許捷運局覺得舉辦網路命名就是尊重民意，然而從大部份站名不是路名組合，就是學校名稱，且還有兩站「同額競選」就知其草率行事。眾所皆知，台灣路名與學校充滿中國殖民時期的異國政治介入意涵，假設輕軌經過後驛地區，難道要取「哈爾察哈」、「北平吉林」這種站名？

在輕軌建設中，透過車站命名、社區參與，及良好的公共運輸導向開發(TOD)規劃，帶動區域發展與社區意識的提升，強化在地的史地連結，才是舉辦此活動之意義所在。但這次命名大概僅「寶珠溝」、「鴨母寮」為舊地名，市府除網路徵名外，並無積極諮詢在地耆老、文史專家，廣納意見之嘗試。

因此，活動若要辦下去，應有補救的辦法：

一、由專家討論，制定轉乘站「站名規範」，以具有一致性與辨識度為優先，後補充提名官方選項再做票選。

二、增加候選站名部分，由文史學者、在地居民、團體共同討論，增強與原始地名連結性。

三、立即取消「馬卡XX」謬誤命名，並向原住民道歉。

姑且不論「文化基本法」立法精神中，強調把文化意識帶入其他領域治理的高標，單看這次命名活動，已是嚴重背離文化意義、易於辨識、交通整合甚至基礎常識。筆者夢想有一日，如「三塊厝」、「籬仔內」等站名英文部分可用台語拼音，找回台灣人的共同記憶。

（作者為電影製片、基進黨高雄黨部副執行長）