自由廣場》就是叫台灣

◎ 郭正光

冬季奧運幾天前熱鬧開幕,包括美國副總統、日本首相等多國領袖,都躬逢盛會。台灣國人拜韓劇之賜,對觀看非常「大長今」式的表演在零下嚴寒中進行,應該很有熟悉感;儘管「江南Style」的騎馬舞在開幕中出現褒貶不一,但總多了份趣味和親民感,畢竟冬奧實在不是亞洲人的場,許多比賽項目我們一輩子也玩不到。當然開幕式中龐大的北韓團和金正恩的妹妹金與正得到最大的注目,但也讓人感受到運動場中罕有的政治較勁。

最可惜的是,大韓民國或通稱的「南韓」,在幾年內努力打造二○一八冬季奧運,正式登場之後,國名不見了,太極旗升不起來。美國國家廣播公司轉播時,提起多項南韓在科技上所創造的成就,但也說到這個場子沒有「南韓」或「北韓」,就是一個朝鮮島代表團。數年的籌備和努力,在數週前政治力介入後,主辦國情何以堪。

看到台灣民間團體發起「二○二○東京奧運台灣正名公投」,希望以「台灣」之名取代現今在奧會或許多國際比賽中拗口的稱謂;而在美國的台美人則發起將台灣政府在華府的「台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」,不但顯示出台灣人的心聲,也是國際上的認同。正如二○一六年美國好市多(Costco)給FAPA的信中,明確表示:We very much consider it (Taiwan) a country.(我們非常認同台灣就是一個國家)或在美國雅虎運動(Yahoo Sports)冬季奧運獎牌排名表上,也用Taiwan稱呼,摒棄「Chinese Taipei」,表示國際媒體也公認台灣不是中國的一部分,不應該被稱為Chinese Taipei。

全球智慧城市論壇(Intelligent Community Forum)剛宣布二○一八全球七大智慧城市,台灣有桃園、嘉義和台南三城市入選,這是台灣人的驕傲。在論壇網站上,清楚寫著這三個城市就在台灣。是的,就是TAIWAN!台灣就是我們的國家,所有的努力和成果都歸功於台灣人民。

天助自助,台灣加油!

(作者為華府台灣人公共事務會FAPA總會會長)