自由廣場》就是叫台灣

◎ 郭正光

冬季奧運幾天前熱鬧開幕，包括美國副總統、日本首相等多國領袖，都躬逢盛會。台灣國人拜韓劇之賜，對觀看非常「大長今」式的表演在零下嚴寒中進行，應該很有熟悉感；儘管「江南Style」的騎馬舞在開幕中出現褒貶不一，但總多了份趣味和親民感，畢竟冬奧實在不是亞洲人的場，許多比賽項目我們一輩子也玩不到。當然開幕式中龐大的北韓團和金正恩的妹妹金與正得到最大的注目，但也讓人感受到運動場中罕有的政治較勁。

最可惜的是，大韓民國或通稱的「南韓」，在幾年內努力打造二○一八冬季奧運，正式登場之後，國名不見了，太極旗升不起來。美國國家廣播公司轉播時，提起多項南韓在科技上所創造的成就，但也說到這個場子沒有「南韓」或「北韓」，就是一個朝鮮島代表團。數年的籌備和努力，在數週前政治力介入後，主辦國情何以堪。

看到台灣民間團體發起「二○二○東京奧運台灣正名公投」，希望以「台灣」之名取代現今在奧會或許多國際比賽中拗口的稱謂；而在美國的台美人則發起將台灣政府在華府的「台北經濟文化代表處」正名為「台灣代表處」，不但顯示出台灣人的心聲，也是國際上的認同。正如二○一六年美國好市多（Costco）給FAPA的信中，明確表示：We very much consider it (Taiwan) a country.（我們非常認同台灣就是一個國家）或在美國雅虎運動（Yahoo Sports）冬季奧運獎牌排名表上，也用Taiwan稱呼，摒棄「Chinese Taipei」，表示國際媒體也公認台灣不是中國的一部分，不應該被稱為Chinese Taipei。

全球智慧城市論壇（Intelligent Community Forum）剛宣布二○一八全球七大智慧城市，台灣有桃園、嘉義和台南三城市入選，這是台灣人的驕傲。在論壇網站上，清楚寫著這三個城市就在台灣。是的，就是TAIWAN！台灣就是我們的國家，所有的努力和成果都歸功於台灣人民。

天助自助，台灣加油！

（作者為華府台灣人公共事務會FAPA總會會長）